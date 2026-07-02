Почему гниют завязи огурцов и кабачков даже в жару: как не потерять урожай

Как ухаживать за кабачками и огурцами в жару / © Фото из открытых источников

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Многие огородники удивляются, когда в разгар лета кусты огурцов и кабачков обильно цветут, но молодые завязи вдруг желтеют, чернеют и начинают гнить. Кажется, что жара должна только ускорять рост овощей, однако на практике высокие температуры нередко становятся причиной потери значительной части будущего урожая. Чаще всего загнивание завязей связано с неправильным поливом, нехваткой опыления, дефицитом питательных веществ или слишком жаркой погодой. Если вовремя выявить проблему, растения можно спасти.

Первая причина — недостаток опыления

Особенно часто это случается у кабачков. Если женский цветок не был опылен, маленький плод начинает расти всего несколько дней, после чего желтеет, сморщивается и загнивает.

Во время сильной жары пчелы и шмели летают менее активно, поэтому количество успешных опылений резко уменьшается.

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Что делать:

сажайте рядом растения-медоносы;

не используйте инсектициды во время цветения;

при необходимости проводите ручное опыление мягкой кисточкой или мужским цветком.

Полив холодной водой — распространенное заблуждение

В жаркие дни многие поливают огород водой прямо из скважины или колодца. Для огурцов и кабачков это мощный стресс. Из-за резкого перепада температур корневая система работает хуже, растение слабеет, а молодые завязи могут начать отмирать.

Лучше всего использовать воду, которая нагрелась на солнце до температуры примерно 22-25 °C.

Избыток влаги также опасен

Жара не означает, что грядки нужно заливать каждый день. Если почва постоянно переувлажнена, корни начинают испытывать недостаток кислорода. В таких условиях быстро развиваются грибковые болезни, вызывающие загнивание плодов.

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Поливайте реже, но обильно, чтобы вода проникала на глубину залегания корней.

Дефицит кальция

Кальций необходим для правильного формирования молодых плодов. Если его не хватает, ткани завязей становятся слабыми и быстро поражаются гнилью. Особенно часто такая проблема возникает после затяжного зноя или нерегулярных поливов.

Для профилактики можно использовать удобрения, содержащие кальций, или проводить внекорневые подкормки кальциевой селитрой в соответствии с инструкцией.

Растениям не хватает калия

Во время плодоношения огурцы и кабачки активно употребляют в пищу калий. Именно он отвечает за транспортировку влаги, формирование плодов и стойкость к жаре. Если калия не хватает, завязи развиваются плохо, желтеют и могут осыпаться.

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Для подкормки хорошо подходят древесный пепел или комплексные калийные удобрения без избытка азота.

Слишком густые насаждения

Когда растения растут слишком близко друг к другу, между листьями плохо циркулирует воздух. После полива или росы влага долго не высыхает, что создает идеальные условия для развития грибковых заболеваний.

Если листья очень густые, можно осторожно удалить несколько старых нижних листьев, чтобы улучшить проветривание.

Жара свыше +35 градусов

Экстремально высокие температуры отрицательно влияют даже на теплолюбивые культуры. В жару пыльца часто становится стерильным, а растение переходит в режим выживания, прекращая нормальное развитие плодов.

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В такие дни помогут:

мульчирование грядок соломой или скошенной травой;

полив только рано утром или вечером;

легкое притенение агроволокном в самые жаркие часы.

Признаки грибковых заболеваний

Если завязи сначала покрываются мягкими бурыми пятнами, а затем начинают гнить, причиной могут быть грибковые инфекции. Пораженные плоды следует сразу удалять, чтобы инфекция не распространялась дальше.

Для профилактики важно не переувлажнять почву, регулярно проветривать посадки и своевременно убирать поврежденные листья.

Как предотвратить загнивание завязей огурцов и кабачков

Чтобы огурцы и кабачки хорошо плодоносили даже в жару, соблюдайте несколько простых правил:

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поливайте только теплой отстоянной водой;

не допускайте застоя влаги;

регулярно подпитывайте растения калием и кальцием;

мульчируйте почву для сохранения влаги;

обеспечивайте доступ насекомых-опылителей;

не загущайте насаждения;

своевременно удаляйте больные плоды и пожелтевшие листья.

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