Как стирать махровые полотенца

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Вы же помните это замечательное ощущение, когда после душа в отеле заворачиваешься в пушистое полотенце? Оно такое мягкое, объемное, кажется, будто касаешься облачка. И это доставляет почти детскую радость. А потом возвращаешься домой, стираешь свои полотенца — и снова чувствуешь ту самую жесткую, иногда даже колючую ткань. Что не так? Почему у них получается, а у нас нет?

Настоящий ответ состоит не в цене полотенца и не в стране его производства. Секрет кроется в правильном уходе. И поверьте, вам не понадобится новая стиральная машина или сверхдорогие средства. Нужно только скорректировать некоторые привычные действия.

Как сделать, чтобы махровые полотенца были мягкими после стирки

Забудьте о горячей воде! Максимум — 40 градусов. Это не просто бережное отношение к ткани, а здравый смысл. Высокая температура разрушает волокна, вытаскивает петельки и делает полотенце жестким. Даже если кажется, что кипячение лучше отстирает — это иллюзия. Грязь, может, и исчезнет, а вот ткань точно испортится.

Выбирайте жидкое средство (гель) . Привычный порошок — здесь ваш враг. Он плохо растворяется в прохладной воде, забивается между петельками и остается после полоскания. В результате пушистое полотенце становится твердым и неприятным на ощупь. Никаких остатков мыла! Только гель. Поначалу может казаться, что он «слабее», но это обманчивое впечатление. Главное — найти правильную дозировку.

Если вы напихали барабан «под завязку», о мягкости можете забыть. Полотенцам нужно пространство, воздух, свобода движения. Заполняйте машинку максимум наполовину — и результат вас удивит. Обязательно стирайте полотенца отдельно от другой одежды — никаких джинсов, футболок с застежками или платьев с пуговицами. Все эти металлические элементы цепляются за махровые петли, образуя зацепки. И лучше не смешивать цвета — мягкость не любит компромиссов.

Вокруг кондиционеров много мифов. В отелях их почти не используют. Причина проста: они образуют пленку на волокнах. Полотенце кажется мягким, но теряет способность хорошо впитывать влагу и со временем становится еще жестче. Гораздо разумнее использовать обычный 9% уксус. Всего 50-100 мл в отсек для ополаскивателя во время последнего полоскания — и вуаля! Он удалит остатки моющего средства, нейтрализует минералы в воде, и полотенца станут гораздо мягче. Без запаха, без аллергии, без лишних трат. Забудьте о бальзамах для волос, соде и соли.

После стирки не поленитесь встряхнуть полотенца. Просто достаньте их из машинки и хорошо потрясите. Это расправит петельки, и пушистость сохранится лучше. Сушить — только естественным путем. Никаких батарей, прямых солнечных лучей или «запекания» на балконе. Идеально — в тени, где есть хорошая циркуляция воздуха, развесив полотенце на нескольких веревках. Воздух должен обдувать его со всех сторон.

Если уж очень хочется и есть время, можно слегка пройтись паром. Но очень осторожно — не прижимайте утюг к ткани. Цель — не разгладить, а распушить. В отелях для этого есть специальные машины, а дома подойдет парогенератор или обычный утюг на режиме пара.

Все это — не сложные манипуляции, а только новые привычки. Когда вы начнете заботиться о своих полотенцах так, будто они из пятизвездочного отеля, то и ощущение после душа станет совсем другим — теплым, мягким, уютным. Как маленький праздник посреди обычного дня. Разве не ради этого мы все это и делаем?

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Как восстановить потерянную мягкость полотенец

Чтобы восстановить потерянную мягкость полотенец, достаточно воспользоваться следующим методом.

Приготовьте теплый солевой раствор из расчета 2-3 столовых ложки обычной поваренной соли на 5 литров воды. Полностью окуните полотенца в этот раствор и оставьте их замачиваться на 2-3 часа. Соль помогает расщепить остатки моющих средств и минеральных отложений, которые могут сделать ткань жесткой.

После замачивания отожмите полотенца и постирайте в стиральной машине при температуре не выше 40 градусов Цельсия. Установите режим отжима не более 800 оборотов, чтобы предотвратить излишнее скручивание волокон. Обязательно используйте дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки солевого раствора. В отсек для моющего средства добавьте 2 столовых ложки пищевой соды и полторы столовой ложки обычной поваренной соли. Пищевая сода способствует смягчению воды и удалению запахов, а соль помогает восстановить структуру волокон.

После такой стирки и правильной сушки, как описано выше, ваши полотенца снова станут мягкими и приятными на ощупь, напоминая те самые, гостиничные. Этот простой способ поможет вам дольше наслаждаться комфортом после каждого душа.