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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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470
Время на прочтение
1 мин

Почему говорить "все рівно" — ошибка: как правильно на украинском языке

Правильным вариантом для выражения безразличия или отсутствия разницы является «все одно».

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Почему говорить "все рівно" — ошибка: как правильно на украинском языке

© pixabay.com

«Все рівно» – это калька из русского. В украинском языке следует использовать другие слова.

Фраза «всі рівно» имеет другое значение: «все рівно» можно использовать только тогда, когда речь идет о равенстве, единообразии.

Но если мы хотим сказать, что что-то неважно или безразлично — правильно будет «все рівно».

На украинском языке нужно говорить «все одно», «байдуже», «однаково», «однаковісінько».

Чтобы избежать ошибок, запомните, что это выражение состоит из двух слов и имеет значение «байдуже», «незалежно від обставин».

Частые ошибки и правильное употребление

  • Мені все рівно, коли ти прийдеш (неправильно)

  • Мені все одно, коли ти прийдеш (правильно)

  • Йому було всерівно, що відбувається (неправильно)

  • Йому було все одно, що відбувається (правильно)

  • Все рівно, як це станеться (неправильно)

Все одно, як це станеться (правильно)Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском. Больше об этом читайте в новости.

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