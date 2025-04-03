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«Все рівно» – это калька из русского. В украинском языке следует использовать другие слова.

Фраза «всі рівно» имеет другое значение: «все рівно» можно использовать только тогда, когда речь идет о равенстве, единообразии.

Но если мы хотим сказать, что что-то неважно или безразлично — правильно будет «все рівно».

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На украинском языке нужно говорить «все одно», «байдуже», «однаково», «однаковісінько».

Чтобы избежать ошибок, запомните, что это выражение состоит из двух слов и имеет значение «байдуже», «незалежно від обставин».

Частые ошибки и правильное употребление

Мені все рівно, коли ти прийдеш (неправильно)

Мені все одно, коли ти прийдеш (правильно)

Йому було всерівно, що відбувається (неправильно)

Йому було все одно, що відбувається (правильно)

Все рівно, як це станеться (неправильно)

Все одно, як це станеться (правильно)Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском. Больше об этом читайте в новости.