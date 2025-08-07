Что входит в состав хозяйственного мыла / © pixabay.com

Хотя сегодня существует огромное количество разнообразных моющих средств, украинцы то и дело возвращаются к давно знакомому куску мыла со специфическим запахом.

Что входит в состав хозяйственного мыла

Хозяйственное мыло производится из животных и растительных жиров. Также среди основных компонентов есть:

глицерин;

винная и бензойная кислоты;

хлорид натрия;

вода.

Именно благодаря такому составу хозяйственное мыло способно бороться с большинством микробов и бактерий, отличается высокими очистительными свойствами. А еще, говорят специалисты, оно абсолютно безопасно для окружающей среды и гипоаллергенное.

Важнейшим компонентом хозяйственного мыла считается мыльный клей. Его получают в результате переплавки жиров, в частности, бараньего, рыбьего, свиного, говяжьего.

Что означает цифра 72% на хозяйственном мыле

На хозяйственном мыле часто можно увидеть цифры – 65, 70 или 72. Немногие задумываются над тем, что именно они означают. Оказывается – это процент жирных кислот. То есть чем выше эта цифра, тем больше жира было использовано для его изготовления и тем лучше оно справится с инфекциями и грязью.

Поэтому выбирая это средство для стирки, берите самое темное мыло, на котором есть цифры 72 или 78. Оно лучше мылится и более эффективно удаляет разнообразные загрязнения.

Некоторые производители сегодня выпускают хозяйственное мыло с низким содержанием жиров (до 62%). На таком куске не будет никаких маркировок.

Почему говорят, что хозяйственное мыло делают из собак

Такой миф зародился еще при Советском Союзе. Люди часто рассказывали друг другу, что для изготовления средства отлавливают бездомных собак и кошек. Эта информация, конечно, не соответствует действительности.

Прежде всего потому, что жир и сало кошек и собак обладают совсем не тем качеством, которое нужно для мыловарения. Ну и, конечно, количество жира в этих животных настолько мизерное, что процесс изготовления из них хозяйственного мыла был бы убыточным.

Почему у хозяйственного мыла неприятный запах

Специфический запах хозяйственного мыла обусловлен его натуральностью, ведь в его состав не добавляют никаких ароматизаторов или других добавок. Именно из-за натурального состава и большого количества щелочей это средство обладает высокими антибактериальными свойствами. Он отлично подходит для стирки и не вызывает аллергических реакций.

