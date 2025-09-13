ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

Почему Харьков не первая столица Украины: какой город был главным в советское время

До сих пор бытует заблуждение, что первым столичным городом советской Украины был Харьков. На самом же деле первоначальный статус главной ячейки государственности принадлежал совсем другому городу.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Первая столица советской Украины - не Харьков

Первая столица советской Украины — не Харьков / © unsplash.com

Как отметил в разговоре с OBOZ.UA главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий, об этом сообщает 24 Канал.

Какой город на самом деле стал первой столицей УССР

Хотя в массовом сознании существует представление, что Харьков был первой столицей советской Украины, на самом деле этот статус сначала принадлежал Киеву.

Историк Станислав Кульчицкий объясняет: после первого прихода большевиков зимой 1917-1918 годов и повторного наступления следующей зимой Киев выполнял роль столицы советской Украины.

Однако ситуация изменилась в 1919 году. Когда большевики разгромили отступавшие в направлении Крыма и Одессы войска генерала Деникина, они решили закрепить свою власть не в Киеве, который символизировал украинскую национальную идентичность, а в Харькове. Причина заключалась в том, что Харьков был более обросшим городом, где проживала значительная часть русского населения. С тех пор и до 1934 года Харьков оставался столицей УССР.

Перенесение же столицы обратно в Киев, по словам Кульчицкого, произошло по личному распоряжению Сталина. После Голодомора, когда миллионы украинцев были уничтожены, а общество запугало, сопротивления уже практически не существовало. Именно тогда Сталин согласился и даже подтолкнул к тому, чтобы Киев снова провозгласили столицей советской Украины.

Таким образом, распространенное утверждение о Харькове как первой столице советской Украины является лишь мифом, не отвечающим историческим реалиям.

Дата публикации
Количество просмотров
309
