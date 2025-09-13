Почему Харьков не первая столица Украины: какой город был главным в советское время

Первая столица советской Украины — не Харьков / © unsplash.com

Какой город на самом деле стал первой столицей УССР

Хотя в массовом сознании существует представление, что Харьков был первой столицей советской Украины, на самом деле этот статус сначала принадлежал Киеву.

Историк Станислав Кульчицкий объясняет: после первого прихода большевиков зимой 1917-1918 годов и повторного наступления следующей зимой Киев выполнял роль столицы советской Украины.

Однако ситуация изменилась в 1919 году. Когда большевики разгромили отступавшие в направлении Крыма и Одессы войска генерала Деникина, они решили закрепить свою власть не в Киеве, который символизировал украинскую национальную идентичность, а в Харькове. Причина заключалась в том, что Харьков был более обросшим городом, где проживала значительная часть русского населения. С тех пор и до 1934 года Харьков оставался столицей УССР.

Перенесение же столицы обратно в Киев, по словам Кульчицкого, произошло по личному распоряжению Сталина. После Голодомора, когда миллионы украинцев были уничтожены, а общество запугало, сопротивления уже практически не существовало. Именно тогда Сталин согласился и даже подтолкнул к тому, чтобы Киев снова провозгласили столицей советской Украины.

Таким образом, распространенное утверждение о Харькове как первой столице советской Украины является лишь мифом, не отвечающим историческим реалиям.