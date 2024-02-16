Почему хирурги не носят белые халаты: вы ни за что не догадаетесь, зачем им зеленая или голубая форма

В медицине не бывает мелочей. Даже такая вещь как цвет халата помогает врачам спасать человеческую жизнь.

Как известно, медработники носят белые халаты. Этот цвет является символом чистоты, стерильности и гигиены. Однако не весь медицинский персонал ходит именно в белых халатах. К примеру, униформа анестезиологической и хирургической бригад в операционных уже давно зеленая или голубая. Почему они так отличаются от других?

Сначала эти бригады, как и другие медперсоналы, носили белые халаты. Такую одежду можно было легко отбеливать с помощью хлорки. Поэтому это казалось достаточно практичным решением.

А вот во второй половине XX века в операционных медиках начали понемногу переходить на форму зеленого или голубого цвета. Оказывается все это не просто так.

Если медицинский работник во время операции резко переведет взгляд из темного цвета крови пациента на белый халат коллеги, это может на миг его ослепить. А вот зелёный или голубой цвет такого эффекта не вызывают. Все потому, что они противоположны красному в цветном спектре, а потому подходят для операций лучше.

То есть форма зеленого или голубого цвета помогает стимулировать бдительность глаз хирургов, делает их более восприимчивыми к красному оттенку крови, уменьшая вероятность ошибки во время операции. Этот фактор очень важен в работе хирургов и анестезиологов в операционных блоках.

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