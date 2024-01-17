Почему хлеб нужно начинать резать посередине: неожиданное объяснение – но это действительно практично

Большинство людей начинают нарезать хлеб с краю, постепенно двигаясь к середине. Но попробуйте другую стратегию. Уверены, она вам понравится.

Как ни странно, но способ, когда буханку хлеба начинают нарезать изнутри, является более эффективным и практичным.

Попробуйте разрезать только что купленную буханку пополам. А потом брать "первые" ломтики всегда изнутри. То есть горбушку вы должны получить последним.

Почему такая стратегия лучше? Вот вам простое, хотя и не очевидное объяснение.

Специалисты утверждают, если разрезать хлеб посередине, а затем отрезать куски, двигаясь к краям, то можно соединить две половинки и так положить продукт в хлебницу.

Такой вариант хранения хорош тем, что срез остается закрытым. А потому продукт гораздо дольше сохраняет свою свежесть.

В ближайшее время буханка хлеба, которую начали резать изнутри, а потом соединили, не станет черстветь и оставаться мягкой, словно вы только что принесли ее из магазина.

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