Почему и для чего мы разговариваем сами с собой во время работы объяснили психологи

Разговор с собой

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Моете посуду и вслух перечисляете, что еще нужно сделать? Ища ключи, повторяете себе: «Да, сначала проверю сумку, потом карманы»? А при уборке вдруг начинаете комментировать собственные действия? Такая привычка может казаться удивительной, особенно если в этот момент рядом никого нет. Однако с точки зрения психологии разговор с самим собой может выполнять вполне практичную функцию.

Внутренний или озвученный монолог помогает организовывать мнения, концентрироваться на текущем задании и контролировать последовательность действий. Особенно заметно это может быть во время рутинной работы, когда внимание легко переключается на посторонние вещи.

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Почему мы начинаем говорить сами с собой

Домашние дела часто выполняются почти автоматически. Пока человек убирает квартиру, складывает вещи или готовит ужин, его мысли могут быть далеко от того, что происходит прямо сейчас.

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В это время озвучивание следующего действия может стать своеобразным «якорем» для внимания.

Например: «Сначала вытру пыль, потом пропылешу, а после этого помою пол». Когда план не только формируется в голове, но и произносится, человеку может быть проще придерживаться определенной последовательности.

Фактически мы превращаем свой голос в инструкцию для самих себя.

Саморазговор помогает структурировать задачи

Представим обычную генеральную уборку. Нужно сменить постель, запустить стиральную машину, убрать кухню, разложить вещи, пропылесосить и вынести мусор.

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Если вы пытаетесь одновременно держать весь этот список в голове, можно легко отвлечься или забыть один из пунктов. Проговаривание отдельных этапов помогает разбить большую задачу на меньшие и более понятные шаги.

Поэтому фразы типа «кухня готова, теперь ванна» или «сначала закончу здесь, а потом перейду в комнату» могут быть не бессмысленным бормотанием, а способом управлять собственным вниманием.

Это может поддерживать концентрацию

Саморазговор также способен возвращать внимание к текущей задаче. Когда мы говорим, что делаем или собираемся сделать, мозг получает дополнительный сигнал, связанный с этим действием. Это может быть особенно полезно в ситуациях, когда вокруг много раздражителей или необходимо выполнить несколько дел подряд.

Подобный принцип можно увидеть не только в обиходе. Люди нередко вслух повторяют важную информацию, когда пытаются что-то запомнить, проговаривают этапы сложной работы или мотивируют себя перед ответственной задачей.

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Собственный голос может оказывать влияние и на эмоции.

Разговор с собой касается не только производительности. Значение имеет и то, как человек к себе обращается.

Сравним две реакции на одну ситуацию. «Я снова ничего не успеваю, у меня никогда ничего не выходит». И совсем другое: «Дей действительно много. Сделаю сначала самое важное, а потом разберусь с остальными».

Обе фразы самоговорят, но их эмоциональный эффект может существенно отличаться. Конструктивные и поддерживающие формулировки способны помочь снизить напряжение и вернуть чувство контроля над ситуацией. Поэтому важно обращать внимание не только на сам факт разговора с собой, но и на его тон.

«Да, я могу это сделать»

Мотивационный саморазговор знаком многим людям, даже если они никогда не называли его именно так. Перед сложным звонком мы можем сказать себе: «Спокойно, просто объясни ситуацию». Перед тренировкой — «Еще немного, я справлюсь». А глядя на квартиру, которую нужно убрать, не надо делать все одновременно. Начну с одной комнаты». Такие простые фразы могут помочь перейти от хаотических переживаний к конкретному действию.

При этом полезный саморазговор не обязательно должен быть чрезмерно оптимистичным. Фраза «Все отлично!» вряд ли поможет, если человек действительно истощен. Намного более реалистично сказать: «Я устал, поэтому сделаю самое необходимое, а остальное оставлю на завтра».

Нормально ли вообще говорить с самим собой

Сам по себе факт того, что человек иногда вслух комментирует собственные действия, строит планы или ободряет себя, не означает, что с ним что-то не так. Для многих это обычный способ упорядочения мнений.

Кто-то ведет весь диалог мысленно, а кому-то легче сформулировать мысль, услышав ее голосом. Особенно часто это может проявляться, когда нужно что-нибудь найти, вспомнить, спланировать или выполнить сложную последовательность действий.

В то же время важно отличать обычный осознанный саморазговор от ситуаций, когда человек слышит голоса, которые воспринимаются как чужие или неконтролируемые, особенно если они вызывают страх или мешают повседневной жизни. В таких случаях следует обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Как превратить эту привычку в полезный инструмент

Если вы и так иногда разговариваете с собой, можно использовать это более осознанно. Вместо хаотического комментирования попробуйте формулировать конкретные следующие шаги: «Что я делаю сейчас?», «Какая задача будет следующим?», «Что действительно нужно закончить сегодня?»

Так же следует следить за языком, на котором вы оцениваете собственные ошибки. Вместо «Какой же я неорганизованный» более продуктивной может быть фраза: «Я отвлекся. Возвращаюсь к тому, что делал». Разница кажется небольшой, но в первом случае человек оценивает себя, а во втором определяет проблему и сразу формулирует следующее действие.

Не спешите стесняться собственного монолога

Если во время мытья посуды, сборки одежды или уборки вы вдруг замечаете, что вслух обсуждаете с собой следующий шаг, причин смущаться нет.

Такой монолог может выполнять функцию простого инструмента самоорганизации, помогать удерживать внимание, помнить о следующем действии, структурировать обширный список дел и даже легче справляться с напряжением.

Иногда фраза «Да, что у меня дальше?» — это не удивительная привычка, а вполне практичный способ вернуть мозг к делу.

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