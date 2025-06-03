Почему игрушка Labubu стала феноменом во всем мире: что это такое и можно приобрести в Украине

Игрушка Labubu / © unsplash.com

Реклама

Labubu (Лабубу) — это один из персонажей фантастической вселенной The Monsters, созданной художником из Гонконга Кейсеном Лунгом вместе со всемирно известным брендом Pop Mart еще в 2015 году. Особую популярность он приобрел после того, как Дуа Липа и Рианна начали носить игрушки вместо модного аксессуара.

Начиная с 2019 года Лабубу активно продается за пределами Южной Азии. Например, в Великобритании даже срочно закрыли магазин Pop Mart, потому что из-за ажиотажа игрушки начались ссоры и даже драки между покупателями.

Фигурка своим видом напоминает сочетание сказочного чудовища и кролика. И именно своим уникальным видом привлекает людей. Она имеет большие глаза и острые зубы, заметные в широкой улыбке.

Реклама

Labubu сложно назвать обычной куклой, потому что она является символом современной культуры коллекционирования. У каждого персонажа свой внешний вид, уникальный дизайн и неповторимый характер. Именно в эксклюзивности, оригинальности и ограниченном тираже и скрывается уникальность Labubu.

Маркетологи утверждают, что успех Лабуба в использовании так называемых слепых коробок. Покупатели получают запечатанные коробки с игрушкой внутри, не зная, какой именно персонаж они получат. Поэтому покупка превратилась в азартную игру, захватившую коллекционеров и не только.

В Украину игрушки Labubu тоже ввезли, но в ограниченном количестве. Цены зависят от лимитированности, но часто фигурки раскупают еще до появления на полках из-за их особой популярности.

Интересно, что западные медиа объясняют популярность игрушки Labubu так называемым термином “kidult”. Взрослые скупают разнообразные куколки по всему миру из-за ностальгии по собственным воспоминаниям детства. Да, говорят психологи, люди радуют своего “внутреннего ребенка”, а Лабубу идеально для этого подходит. Фигурка забавная, пушистая и, самое главное, ее можно коллекционировать. А именно это определяет 90-е и начало 2000-х годов, на которые пришлось детство миллениалов. Они являются основными покупателями Лабуба.

Реклама