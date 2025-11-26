Почему именно эти шесть консервов диетологи советуют всегда держать дома

Полезные консервы

Реклама

Консервированные продукты чрезвычайно удобны и доступны и могут быть такими же полезными, как и свежие аналоги. Именно поэтому диетологи советуют иметь стратегический запас некоторых ключевых консервированных продуктов в своем амбаре.

Полезные консервы, которые следует держать дома

1.Консервированная фасоль

Поскольку фасоль уже консервирована, она готова к употреблению без дополнительного приготовления или замачивания. Поэтому ее можно быстро и без труда добавить к любому блюду или салату, что делает его простым способом обогатить свой ежедневный рацион очень полезным продуктом. Как утверждают диеэтологи, употребление фасоли может способствовать здоровью сердца, пищеварению и контролю веса.

Консервированная фасоль является богатым источником белка, железа, клетчатки, магния, калия, цинка, фолата.

Реклама

Поскольку консервированная фасоль может содержать много натрия, специалисты советуют перед использованием слить воду и промыть ее, чтобы уменьшить содержание натрия до сорока процентов, или сразу выбирать сорт с низким содержанием натрия.

2.Консервированные помидоры

помидоры содержат ликопен, мощный антиоксидант. Ликопен может поддерживать здоровье сердца, уменьшать воспаление, облегчать запор и снижать риск диабета второго типа.

Помимо ликопена, консервированные помидоры содержат различные другие необходимые питательные вещества, включая витамин C, калий и магний.

Консервированные помидоры, нарезанные кубиками, целые или измельченные являются отличным вариантом для таких блюд, как супы, рагу или соусы.

Реклама

3.Консервированная тыква

Консервированная тыква имеет низкую калорийность и богата витамином а и другими ключевыми питательными веществами. Только одна чашка консервированной тыквы содержит 7 г клетчатки и более 200 процентов от суточной нормы витамина а.

Содержащийся в тыкве витамин А (бета-каротин) активно поддерживает здоровье глаз и обладает свойством уменьшать воспаление в организме. Кроме него, консервированная тыква является значительным источником магния, железа, калия, а также витаминов С и Е.

Следует выбирать разновидности этих консервов без добавления сахара или натрия и использовать их в сладких блюдах, выпечке, полосе или в соленых блюдах.

4.Консервированный тунец

Рыбные консервы, особенно тунец, содержат много постного белка и омега-3 кислот, обладающих противовоспалительными свойствами, которые являются ключевыми для здоровья сердца. Консервированный тунец богат другими необходимыми питательными веществами, такими как кальций, витамин d, селен и железо.

Реклама

Консервированный тунец в воде содержит меньше калорий и жира, чем тунец в масле. Можно выбрать тунец с низким содержанием натрия или без добавления соли.

5.Консервированная зеленая фасоль

Этот распространенный консервированный овощ содержит мало углеводов и калорий, однако он богат питательными веществами. Один стакан вареной консервированной зеленой фасоли содержит почти 4 г клетчатки и более 2 г белка, а также витамины С, В и А. Попробуйте консервированную зеленую фасоль как простой гарнир или как основной ингредиент в запеканках, жареных блюдах или супах.

6.Консервированный ананас

Когда свежий ананас недоступен, консервированный ананас может быть подходящей альтернативой. Со стаканом консервированного ананаса вы получите почти 20 процентов от суточной нормы. Окий поддерживает функцию иммунной системы, усвоение железа, заживление ран и метаболизм.

Выбирайте консервированный ананас (и другие фрукты) в воде или собственном соке, а не консервированный в сиропах с высоким содержанием добавленного сахара или искусственных подсластителей.

Реклама

Поскольку ананас имеет более высокий гликемический индекс, который может быстро повысить уровень сахара в крови, следует сочетать его с продуктами с высоким содержанием белка, такими как йогурт или молоко, чтобы помочь контролировать любые резкие повышения уровня сахара в крови.

Как включить здоровые консервированные продукты в свой рацион

Хотя консервированные продукты иногда имеют плохую репутацию, они могут быть богаты питательными веществами, но при этом важно контролировать уровень натрия и сахара.

Вот несколько советов, которые эксперты рекомендуют по выбору и включению самых полезных сортов консервированных продуктов в ваш рацион:

Ищите продукты с низким содержанием или без добавленного сахара, указанные на этикетке.

Реклама

Избегайте консервированных фруктов в сиропе и выбирайте варианты, консервированные в воде, стопроцентном или собственном соке.

Проверьте этикетку на наличие наименьших ингредиентов, таких как вода и минимальное количество натрия.

Сливайте воду и промойте консервированные овощи перед приготовлением, чтобы контролировать уровень натрия.

Избегайте банок с вмятинами или повреждениями крышек, так как это может увеличить риск заражения бактериями, вызывающими ботулизм, который является формой пищевого отравления.