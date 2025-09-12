Что делать, чтобы картофель лежал до весны / © unsplash.com

Успех зимнего хранения картофеля зависит от одного простого, но критически важного шага. После уборки клубней обязательно дайте им несколько недель “отдыха”. Этот “лечебный период” помогает исцелить повреждения, полученные во время копания, и защищает урожай от гнили, грибков и бактерий. Только тогда картошку можно смело отправлять в погреб.

Спешка в хранении картофеля может стоить вам всего урожая: сырой и холодный погреб только ускорит гниение. Именно поэтому существует “лечебный период” — несколько недель дозаривания, когда клубни отдыхают и заживают свои “раны” после уборки.

При правильных условиях — в темноте, при температуре +13…+18 °C и высокой влажности — кожура становится более грубой, под ней образуется защитный слой, который не дает проникнуть в болезни и сохраняет влагу.

Через 2–3 недели картофель готов к зимовке. Но не забудьте: перед тем как спустить ее в погреб, переберите и отбросьте все поврежденное, больное или зеленеющее — иначе оно испортит весь запас.