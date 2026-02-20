Почему категорически нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением: ответ профессиональных поваров

Во многих семьях мыть мясо перед приготовлением — это привычка, передающаяся из поколения в поколение. Многие делают это автоматически, считая, что так продукт становится чище, безопаснее и качественнее. Однако профессиональные повара и эксперты по пищевой безопасности однозначно утверждают: мыть сырое мясо категорически нельзя. Более того, это действие не только не улучшает качество, но и создает дополнительные риски для здоровья.

Вода не очищает мясо. На поверхности сырого мяса действительно могут быть бактерии, но мытье под краном не уничтожает их. Напротив, под струей воды микроорганизмы разлетаются в радиусе до полутора метров. Это значит, что бактерии попадают на столешницу, посуду, губки, ручки шкафчиков и другие продукты. Так создается высокий риск перекрестного загрязнения.

Лишь термическая обработка уничтожает бактерии. Эксперты утверждают: ни одна вода, даже слишком холодная или теплая, не убивает опасные микроорганизмы. Единственное, что действительно делает мясо безопасным, достаточное прогревание до правильной внутренней температуры. Поэтому мытье мяса — это бесполезное действие, не имеющее никакой пользы.

Мытье ухудшает текстуру мяса. Когда мясо попадает под сильную струю воды, часть мышечных волокон повреждается. Это может сделать его менее сочным, более рыхлым, иногда водянистым после жарки. Профессиональные повара всегда работают с сухой поверхностью мяса, чтобы достичь лучшей корочки и аромата.

Пленка воды мешает правильному обжариванию. Мясо, которое только что помыли, удерживает на поверхности влагу. Когда такое мясо кладут на сковороду или в духовку, вода испаряется и мешает образованию румяной корочки. В результате мясо тушится вместо жарки, не карамелизуется, вкус становится менее насыщенным.