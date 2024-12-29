Почему категорически нельзя переваривать яйца: запомните это раз и навсегда

Куриные яйца – это универсальный продукт, который обычно готовят на завтрак, а также добавляют в различные блюда.

Рассказываем, почему нельзя переваривать яйца, сколько их нужно варить, чтобы они не превратились в яд.

Почему нельзя есть переваренные яйца

Дело в том, что во время варки из яиц выделяется сероводород, это токсичный газ, который может легко попасть в белок. Внешне сероводород имеет вид зеленоватого налета на желтке, который, наверное, видели все. Если нагрев яиц слишком сильный, сероводород проникает внутрь продукта. Поэтому чем дольше варятся яйца, тем токсичнее они становятся.

Эти токсины могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому переваренные яйца могут стать опасными для здоровья.

Как долго можно варить яйца: советы экспертов

Куриные яйца можно варить после начала кипения воды.

не круто – 4 минуты;

твердые яйца не вкрутую – 6 минут;

твердые яйца – 8 минут;

яйца, сваренные вкрутую – 9-10 минут.

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