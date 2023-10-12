Почему китаянки делают генеральную уборку только раз в год: как сэкономить время на домашней работе

Каждая хозяйка в своем доме хотела бы всегда иметь идеальную чистоту и порядок. Но процесс уборки – очень неинтересное и трудоемкое дело, поэтому доставляет мало удовольствия. Кому бы не хотелось упростить себе жизнь? Выход нашли китаянки, имеющие свои методы и секреты быстрой, но не менее эффективной уборки. Рассказываем, чему нам следует поучиться у китайских женщин, чтобы уменьшить количество времени на уборку.

Раньше мы писали, как быстро отчистить ванную, душ и унитаз от известкового налета.

Как быстро и эффективно убрать в доме

Постельное белье. Китайские хозяйки стирают одеяла вместе с пододеяльниками. Они не снимают белье, оно просто пришито. Такой процесс облегчает процесс стирки, не нужно снимать и снова надевать полодеяльник. Одеяло все равно приходится стирать несколько раз в год. Так почему бы не воспользоваться таким лайфхаком? Конечно, это затянет процесс сушки, но таким образом вы избавитесь от пыли и клещей, которых очень много именно на одеяле.

Китайские хозяйки стирают одеяла вместе с пододеяльниками. Они не снимают белье, оно просто пришито. Такой процесс облегчает процесс стирки, не нужно снимать и снова надевать полодеяльник. Одеяло все равно приходится стирать несколько раз в год. Так почему бы не воспользоваться таким лайфхаком? Конечно, это затянет процесс сушки, но таким образом вы избавитесь от пыли и клещей, которых очень много именно на одеяле. Генеральная уборка. Китайцы – именно те люди, которые просто обожают чистоту и порядок. И можно подумать, что они постоянно проводят генеральную уборку, но здесь все совсем наоборот. Китаянки постоянно поддерживают чистоту, поэтому им генеральная уборка нужна только раз в год. Чаще они это делают перед Новым годом. В чем их секрет? Китайские женщины креативно подходят к процессам уборки. Они на швабру или щетку натягивают капроновые колготки и собирают всю пыль в доме с горы вниз. Секрет состоит в том, что капрон притягивает к себе пыль за счет образования статического электричества. Ничего секретного – просто законы физики.

Китайцы – именно те люди, которые просто обожают чистоту и порядок. И можно подумать, что они постоянно проводят генеральную уборку, но здесь все совсем наоборот. Китаянки постоянно поддерживают чистоту, поэтому им генеральная уборка нужна только раз в год. Чаще они это делают перед Новым годом. В чем их секрет? Китайские женщины креативно подходят к процессам уборки. Они на швабру или щетку натягивают капроновые колготки и собирают всю пыль в доме с горы вниз. Секрет состоит в том, что капрон притягивает к себе пыль за счет образования статического электричества. Ничего секретного – просто законы физики. Молоко для уборки. Китайские женщины не спешат выбрасывать испорченное молоко, они используют его как средство для протирания мебели. Хозяйки наливают немного молока на салфетку или ткань и протирают мебель в доме. Таким метод помогает им добиться чистоты и блеска поверхностей. А для того, чтобы мебель не была липкой и не имела характерного запаха молока, ее протирают влажной салфеткой или тканью.

Китайские женщины не спешат выбрасывать испорченное молоко, они используют его как средство для протирания мебели. Хозяйки наливают немного молока на салфетку или ткань и протирают мебель в доме. Таким метод помогает им добиться чистоты и блеска поверхностей. А для того, чтобы мебель не была липкой и не имела характерного запаха молока, ее протирают влажной салфеткой или тканью. Уборка в ванной. Обычно в ванных комнатах в Китае есть ливень в полу, поэтому китайским хозяйкам очень удобно проводить уборку с большим количеством воды. Они выносят все из ванной: баночки, коврики и другие вещи. Затем обувают резиновые тапочки и с помощью душа моют все помещение. Убирав, хозяйки возвращают все вещи на свои места.

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