Почему китаянки делают генеральную уборку только раз в год: как сэкономить время на домашней работе

Как быстро и эффективно убрать в доме – секретами поделились китайские хозяйки.
Каждая хозяйка в своем доме хотела бы всегда иметь идеальную чистоту и порядок. Но процесс уборки – очень неинтересное и трудоемкое дело, поэтому доставляет мало удовольствия. Кому бы не хотелось упростить себе жизнь? Выход нашли китаянки, имеющие свои методы и секреты быстрой, но не менее эффективной уборки. Рассказываем, чему нам следует поучиться у китайских женщин, чтобы уменьшить количество времени на уборку.
Раньше мы писали, как быстро отчистить ванную, душ и унитаз от известкового налета.
Как быстро и эффективно убрать в доме
- Постельное белье. Китайские хозяйки стирают одеяла вместе с пододеяльниками. Они не снимают белье, оно просто пришито. Такой процесс облегчает процесс стирки, не нужно снимать и снова надевать полодеяльник. Одеяло все равно приходится стирать несколько раз в год. Так почему бы не воспользоваться таким лайфхаком? Конечно, это затянет процесс сушки, но таким образом вы избавитесь от пыли и клещей, которых очень много именно на одеяле.
- Генеральная уборка. Китайцы – именно те люди, которые просто обожают чистоту и порядок. И можно подумать, что они постоянно проводят генеральную уборку, но здесь все совсем наоборот. Китаянки постоянно поддерживают чистоту, поэтому им генеральная уборка нужна только раз в год. Чаще они это делают перед Новым годом. В чем их секрет? Китайские женщины креативно подходят к процессам уборки. Они на швабру или щетку натягивают капроновые колготки и собирают всю пыль в доме с горы вниз. Секрет состоит в том, что капрон притягивает к себе пыль за счет образования статического электричества. Ничего секретного – просто законы физики.
- Молоко для уборки. Китайские женщины не спешат выбрасывать испорченное молоко, они используют его как средство для протирания мебели. Хозяйки наливают немного молока на салфетку или ткань и протирают мебель в доме. Таким метод помогает им добиться чистоты и блеска поверхностей. А для того, чтобы мебель не была липкой и не имела характерного запаха молока, ее протирают влажной салфеткой или тканью.
- Уборка в ванной. Обычно в ванных комнатах в Китае есть ливень в полу, поэтому китайским хозяйкам очень удобно проводить уборку с большим количеством воды. Они выносят все из ванной: баночки, коврики и другие вещи. Затем обувают резиновые тапочки и с помощью душа моют все помещение. Убирав, хозяйки возвращают все вещи на свои места.
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