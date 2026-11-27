Как правильно хранить клементины, чтобы они дольше не портились

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Клементины могут быстро потерять свежесть и покрыться плесенью из-за неправильных условий хранения. Чтобы цитрусовые дольше оставались сочными и вкусными, важно учитывать не только температуру, но и соседство с другими фруктами.

Об этом пишет издание Mon Jardin & Ma Maison.

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Клементины, полученные в результате скрещивания мандарина и апельсина, являются одними из самых популярных зимних фруктов. Их сезон начинается в середине ноября и длится до февраля.

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Где лучше всего хранить клементины

Привычка оставлять цитрусовые в вазе для фруктов на кухонном столе может ускорить их порчу. Вместо этого для длительного хранения следует выбрать прохладное место.

Оптимальная температура для клементинов составляет от +4 до +7 °C. Именно поэтому их лучше всего положить в специальный отсек для овощей в холодильнике.

Рядом с какими фруктами нельзя хранить клементины

Особое внимание следует уделить тому, с какими продуктами соседствуют цитрусовые. В частности, клементины не рекомендуется хранить рядом с яблоками и бананами.

Эти фрукты выделяют этилен — природный газ, который ускоряет созревание плодов. Из-за такого соседства клементины могут быстрее испортиться.

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Как защитить клементины от плесени

Еще одним фактором, влияющим на срок хранения цитрусовых, является избыточная влажность. Клементины подвержены образованию плесени, поэтому их лучше хранить в сухом месте.

Для этого фрукты рекомендуется положить в бумажный пакет с отверстиями для вентиляции, добавив внутрь одно или два бумажных полотенца. Они помогут впитать лишнюю влагу и дольше сохранить свежесть цитрусовых.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему мандарины нужно мыть перед употреблением, даже если вы не едите кожуру.

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