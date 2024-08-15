Почему кофе получается невкусным: какие ошибки мы совершаем во время заваривания напитка

Для каждого из нас кофе – это не просто напиток, это настоящий ритуал, помогающий нам проснуться и взбодриться. Однако, иногда кофе получается не столь вкусным и ароматным, как бы хотелось. И тому есть несколько причин. Рассказываем, каких ошибок следует избегать во время заваривания кофе, чтобы напиток получился вкусным, насыщенным и ароматным.

Почему кофе получается невкусным: каких ошибок следует избегать

Просроченный кофе. Иногда недобросовестные продавцы могут предлагать некачественный просроченный продукт. Такой кофе может иметь вкусный аромат и привлекательный вид, но срок годности уже давно истек. Также следует обращать внимание на дату обжаривания зерна. Кофе считается свежим, если его срок годности составляет от 4 дней до двух недель. Затем он окисляется и главный вкусовой оттенок теряется. Открытая упаковка. Если внутрь упаковки с кофе будет попадать воздух, каждый день его качество будет снижаться на десять процентов. Он будет просто терять вкусовые свойства и впитывать посторонние запахи. Поэтому следует плотно закрывать упаковку и покупать столько кофе, чтобы его хватило на две недели, тогда он сбрежет свой вкус и аромат. Неправильные пропорции кофе и воды. Если во время приготовления добавить кофе больше, чем нужно, напиток будет горьковатый привкус, если переборщить с водой, кофе получится невкусным и слабым. Специалисты рекомендуют добавлять 2 столовых ложки кофе на 180 мл воды. Однако с пропорциями можно экспериментировать, чтобы найти идеальный баланс для безупречного вкуса. Температура воды. Важную роль при приготовлении напитка играет также температура воды. Если вода будет слишком горячей, то кофе не успеет раскрыться полностью, а слишком холодная не вытянет аромат и вкус. Самой оптимальной считается температура 95 градусов. Слишком мелкий или большой помол кофейного зерна. Кофейные зерна должны быть такого помола, чтобы могли передать весь свой вкус и аромат, но не слишком мелкого, чтобы гуща не попадала в напиток.

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