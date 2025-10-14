- Дата публикации
Почему комнатные растения любят уксус и его применять: секреты специалистов
Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые опытные цветоводы поливают свои комнатные растения уксусом. Зачем так поступать?
На самом деле в этом свой смысл: специалисты хорошо знают, что делают.
По-видимому, вы замечали белый налет на поддонах или в горшках после поливки обычной водопроводной водой. Это признак избытка солей в почве.
Растения при этом имеют слабый, подавленный и тусклый вид. И именно уксус поможет исправить ситуацию.
Чтобы оживить растения, придерживайтесь простого алгоритма:
Растворите 1 чайную ложку 9% уксуса в 3 литрах воды.
Щедро полейте полученным раствором грунт в горшках.
Слейте воду из поддонов, чтобы вредные соли не вернулись обратно в землю.
Этот простой прием эффективно вымывает избыток солей из почвы. В результате земля становится здоровее, корни развиваются активнее, а растения приобретают свежий, пышный и жизненный вид.
Повторяйте процедуру раз в месяц — и ваши комнатные растения буквально оживут на глазах.