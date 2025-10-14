Почему комнатные растения любят уксус и его применять: секреты специалистов

Зачем поливать комнатные растения уксусом. / © unsplash.com

На самом деле в этом свой смысл: специалисты хорошо знают, что делают.

По-видимому, вы замечали белый налет на поддонах или в горшках после поливки обычной водопроводной водой. Это признак избытка солей в почве.

Растения при этом имеют слабый, подавленный и тусклый вид. И именно уксус поможет исправить ситуацию.

Чтобы оживить растения, придерживайтесь простого алгоритма:

Растворите 1 чайную ложку 9% уксуса в 3 литрах воды. Щедро полейте полученным раствором грунт в горшках. Слейте воду из поддонов, чтобы вредные соли не вернулись обратно в землю.

Этот простой прием эффективно вымывает избыток солей из почвы. В результате земля становится здоровее, корни развиваются активнее, а растения приобретают свежий, пышный и жизненный вид.

Повторяйте процедуру раз в месяц — и ваши комнатные растения буквально оживут на глазах.