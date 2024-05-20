Почему лошади спят стоя: ученые ошеломили ответом на этот вопрос

Ученые объяснили, почему лошади спят стоя и могут ли они делать это лежа.

Исследуя поведение лошадей, ученые пришли к выводу, что эти животные действительно умеют отдыхать лежа. Однако такую позу они принимают только тогда, когда очень устали или больны.

Чаще лошади спят стоя. Такое поведение объясняется двумя важными факторами:

потребность в сне и отдыхе;

мгновенная реакция на окружающие опасности.

Еще до одомашнивания человеком эти животные должны были приспосабливаться к выживанию в дикой природе. Они часто жили на открытых равнинах, а потому они не ложились на землю лишний раз.

Как пояснила эксперт по поведению лошадей из Университета Мичигана Карен Уэйт, такой сон является адаптацией против хищников. Если животное спит стоя, у него больше шансов на то, чтобы быстро бежать от опасности.

Также ученые узнали, что лошадям нужно определенное время, чтобы сдвинуться с места. А потому стоя это сделать гораздо проще.

Могут ли лошади ложиться для отдыха

Сколько времени спят лошади / Фото: Unsplash

Еще один эксперт по поведению животных из Университета Аделаиды в Южной Австралии Сьюзан Гейзел объяснила, что лошади на самом деле могут уставать настолько, чтобы ложиться для отдыха. Особенно если они чувствуют себя в безопасности.

Однако интересен тот факт, что лошади не напрягаются, когда спят стоя. В таком случае срабатывает особый механизм, заложенный в них природой. Мышцы ног, сухожилия и связки опорного аппарата расслабляются, стабилизируя коленные, плечевые и голеностопные суставы. Эти млекопитающие также сумели научиться "разгружать" четвертую ногу (поочередно каждую), приподнимая ее. Буквально — лошадь стоит на трех ногах, пока четвёртая отдыхает.

Старший преподаватель по поведению лошадей из Университета штата Колорадо Сара Метлок уточнила, что хотя большую часть времени отдыха лошади проводят стоя, в таком положении они не достигают быстрой фазы сна. Ученый отметила, что взрослые лошади могут спать 5 часов в сутки, но для восстановления сил этого им мало.

Именно поэтому лошади иногда ложатся и отдыхают. Если бы они так не поступали, то испытывали бы дефицит сна, что приводит к серьезным последствиям.

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