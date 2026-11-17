Как корейцы отапливают дома без радиаторов / © Фото из открытых источников

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В Южной Корее есть давняя традиция обогревать дома без привычных для европейцев батарей и каминов. Секрет заключается в том, что источником тепла становится сам пол. Эта технология называется ондоль и возникла задолго до появления современных систем отопления. Ее главный принцип — нагревать большую поверхность, которая постепенно отдает тепло всему помещению.

Как сообщает ОBOZ.UA, традиционный ондоль использовали в корейских домах еще более двух тысяч лет назад. Впоследствии старинную конструкцию усовершенствовали, а ее основная идея сохранилась даже в современных квартирах. Сегодня вместо горячего дыма под полом чаще всего циркулирует нагретая вода.

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Раньше мы писали, как норвежцы обогревают свое жилье без каминов и радиаторов.

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Как работало отопление ондоль в древности

В традиционных корейских домах под полом обустраивали специальные каналы. Они соединяли печь с дымоходом и прокладывали пути для горячих газов, которые образовывались при горении топлива.

Печь обычно располагали на кухне или у дома. Когда разжигали огонь, горячие газы проходили под каменным полом, нагревали его, а затем выходили через дымоход. Камни накапливали тепло и отдавали его постепенно, поэтому в комнате оставалось тепло даже после того, как огонь угасал.

Первоначально такая система обогревала только отдельные части жилья. Со временем каналы начали прокладывать под большей площадью пола, благодаря чему тепло распределялось более равномерно.

Почему корейцы спали прямо на полу

Ондоль повлиял не только на архитектуру, но и на повседневные привычки корейцев. Поскольку пол был теплым, на нем было удобно сидеть, отдыхать и спать. Для этого использовали специальные матрасы и постельные принадлежности, которые разлагали непосредственно на полу.

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Именно поэтому в традиционном корейском жилище распространились низкие столики и мебель. А привычка снимать обувь перед входом в дом имела особое практическое значение: поверхность пола была не просто местом для хождения, а полноценной зоной отдыха.

Как ондоль работает в современных квартирах

Сегодня принцип древней системы используют в виде водяного теплого пола. Под покрытием прокладывают трубы, по которым циркулирует нагретая вода. Она передает тепло полу, а постепенно прогревает помещение.

Такая конструкция имеет важное преимущество: тепло поступает с большой площади, а не только отдельного отопительного прибора. Благодаря этому температура в комнате может распределяться равномернее, а человек чувствует комфорт даже при более низкой температуре воздуха.

Помогает ли корейская система экономить на отоплении

Водяной теплый пол может быть энергоэффективным решением, особенно если его соединить с тепловым насосом или конденсационным котлом. Такое оборудование способно эффективно работать с более низкой температурой теплоносителя, чем традиционные радиаторные системы.

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Однако само наличие теплого пола не гарантирует уменьшения счетов. На затраты влияют качество утепления дома, характеристики напольного покрытия, настройка системы и источник тепла.

Есть и другой нюанс: монтаж водяного ондоля в уже готовой квартире может быть сложным и дорогим. Часто приходится демонтировать старый пол, прокладывать трубы и изменять конструкцию покрытия. Поэтому такую систему удобнее всего предусматривать при строительстве или капитальном ремонте.

Древний корейский ондоль демонстрирует, как простая инженерная идея может пережить век и получить современное применение. Изменился источник тепла, материалы и оборудование, но главный принцип остался прежним: нагревать пол, чтобы он равномерно передавал тепло всему жилью.

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