Почему корм для кошек и собак делают разноцветным и стоит ли его покупать

Корм для домашних животных

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Красные, зеленые, желтые и оранжевые гранулы сухого корма выглядят привлекательнее обычных коричневых. У покупателя они могут ассоциироваться с разными ингредиентами: зеленый — с овощами, красный — с мясом, желтый — со злаками. Однако цвет гранул не показывает, из чего на самом деле изготовлен корм и насколько он питателен.

Зачем производители окрашивают корм

Красители добавляют, чтобы придать корму определенный цвет, сделать его внешне более привлекательным или выровнять естественные различия в оттенках сырья. Украинское законодательство так и определяет их функцию: это вещества, которые придают или восстанавливают цвет корма.

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Никакой дополнительной питательной ценности красный, зеленый или желтый цвет не создает. Поэтому красная гранула не содержит больше мяса только потому, что напоминает его по цвету, а зеленая не обязательно богаче овощей.

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В ЕС красители также относят к сенсорным кормовым добавкам, в то время как витамины, микроэлементы и аминокислоты относятся к другой — питательной — категории.

Кошки и собаки видят цвета не так, как люди

Яркие гранулы рассчитаны прежде всего на восприятие владельца еще и потому, что собаки и кошки видят мир не так, как люди.

Собаки имеют дихроматическое зрение, вместо трех типов колбочек, характерных для нормального человеческого цветового зрения, у них два. Они хорошо различают синие и желтые оттенки, в то время как красный и зеленый воспринимают по-другому.

У кошек цветовое зрение также отличается от человеческого. Поэтому разноцветный дизайн корма имеет гораздо большее значение для человека, выбирающего упаковку, чем для животного у миски.

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Все цветные корма содержат искусственные красители

Не обязательно. Для окраски могут использовать вещества разного происхождения. Среди красителей могут быть бета-каротин, свекловичный порошок, карамель и аннато наряду с другими разрешенными веществами. Сам цвет гранулы еще не позволяет определить, чем именно ее окрасили.

Кроме того, естественный оттенок корма формируется самими ингредиентами и изменяется при термической обработке. Поэтому даже корм без добавленных красителей не обязательно будет абсолютно одинакового цвета в каждой партии.

Вредны ли красители в корме

Наличие красителя само по себе не означает, что корм опасен. Значение имеет конкретное вещество, его количество и то, разрешено ли оно для использования в кормах.

Искусственные красители часто вызывают у кошек и собак аллергию, болезни почек, печени или мочекаменную болезнь.

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В любом случае краситель не нужен как питательное вещество. Его предназначение — цвет корма, а не обеспечение организма необходимыми нутриентами.

Можно ли по цвету определить качество корма

Яркие разноцветные гранулы не являются признаком высокого качества, но и обычный коричневый цвет автоматически не делает корм лучше. Так же нельзя утверждать, что все цветные корма относятся к экономклассу, а все однотонные — к премиальным. Такое деление не является надежным критерием для оценки корма.

Еще больше информации дает этикетка. По правилам маркировки ингредиенты перечисляют в соответствии с их количеством по массе — от большего до меньшего. Поэтому самое начало списка помогает понять, из каких компонентов преимущественно состоит продукт.

Однако и здесь есть нюанс, правило «смотреть только на первые три или пять ингредиентов» упрощено. Для оценки корма важен весь его питательный профиль, а не просто количество мяса посреди первых позиций.

Так стоит ли избегать цветных кормов

Разноцветные гранулы — это, прежде всего, внешнее оформление корма, а не показатель его пользы. Животным не нужны красные или зеленые кусочки, чтобы получить полноценное питание, а их цвет не доказывает наличие мяса, овощей или других конкретных ингредиентов.

Поэтому самый простой ориентир для владельца — не выбирать корм по цвету гранул. Значительно важнее прочитать этикетку, проверить состав и убедиться, что корм полнорационный и соответствует возрасту и потребностям животного.

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