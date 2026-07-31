Почему корни деревьев растут над землей: эксперты объяснили, когда это опасно и что нужно делать

Почему корни дерева выходят на поверхность почвы / © pexels.com

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Для многих садоводов это выглядит тревожно: кажется, будто дерево болеет, теряет опору или его корневая система разрушается. Но чаще всего видимые корни дерева — это вполне естественный процесс, а не признак опасности.

На самом деле корни деревьев часто расположены гораздо ближе к поверхности земли, чем мы привыкли думать. Именно в верхних слоях почвы содержится больше всего кислорода, влаги и питательных веществ, необходимых для роста дерева.

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Так почему же корни деревьев начинают выходить наружу? И главное — нужно ли его засыпать землей или обрезать? В Southern Living разобрались с этими вопросами.

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Почему корни деревьев выходят на поверхность земли

Есть несколько основных причин, по которым корни дерева становятся заметными.

Природный рост дерева

Как и ствол или ветки, корни дерева с годами становятся толще. Молодой корешок легко находится под слоем почвы, но спустя десятки лет он может увеличиться настолько, что начинает поднимать землю над собой.

Это не значит, что дерево выталкивает свою корневую систему наружу. Просто корни растут и постепенно становятся ближе к поверхности.

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Вымывание почвы из-за дождей и поливов

Иногда корни были на поверхности почти всегда, но их скрывал тонкий слой земли.

Обильные осадки, вода со склонов или неправильный полив могут постепенно вымывать верхний слой почвы. В результате земля исчезает, а корни остаются открытыми.

То есть проблема не в том, что корни «поднялись» — просто почва вокруг него стала ниже.

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Особенности определенных видов деревьев

Некоторые деревья от природы имеют поверхностную корневую систему. Например, клены, ивы, тополя и другие крупные деревья часто формируют корни близко к поверхности.

Такие корни помогают дереву получать кислород и крепко держаться в почве.

Уплотнение грунта

Если у дерева часто ходят люди, ездит техника или регулярно работает газонокосилка, почва может уплотняться.

У плотной земли меньше воздуха, поэтому корневая система может перемещаться ближе к поверхности, где условия для роста лучше.

Опасно ли, если корни дерева видны над землей

Чаще всего — нет.

Видимые корни не означают, что дерево вот-вот упадет или его корневая система повреждена. На самом деле, часть корней всегда находится под землей, а те, которые вы видите, являются лишь небольшой частью всей системы.

Однако открытые корни могут создавать определенные проблемы:

из-за них сложнее косить газон;

можно случайно повредить их газонокосилкой;

они могут создавать неровности на дорожках;

поврежденные корни становятся более уязвимыми к болезням.

Чего категорически нельзя делать с корнями дерева

Не обрезайте большие поверхностные корни

Это одна из самых распространенных ошибок.

Многие пытаются срезать корни, чтобы выровнять газон или сделать более красивый участок. Но большие корни выполняют важную функцию: они содержат дерево и снабжают его водой и питательными веществами.

Их повреждение может ослабить дерево или сделать его менее стойким.

Не засыпайте корни толстым слоем земли

Кажется логичным просто скрыть корни почвой, но это может навредить.

Дополнительный пласт земли может перекрыть доступ кислорода к корням и создать условия для загнивания.

Не бейте корни газонокосилкой

Повреждение коры на корнях — это своеобразная «рана» для дерева. Регулярные удары по технике могут постепенно ухудшить его состояние.

Что делать, если корни дерева растут над землей

Лучшее решение — создать безопасную зону вокруг дерева.

Используйте мульчу

Один из самых безопасных способов защитить поверхностные корни — заменить газон вокруг дерева на мульчированный участок.

Преимущества мульчи:

защищает корни от механических повреждений;

удерживает влагу;

улучшает вид сада;

уменьшает необходимость косить траву у дерева.

Важно: не насыпайте мульчу прямо в ствол. Оставьте небольшое пространство у коры во избежание появления гнили.

Можно ли посадить траву у дерева с открытыми корнями

Можно, но это часто не самый лучший вариант.

Газон у больших деревьев обычно плохо растет из-за:

нехватку солнечного света;

конкуренцию за воду;

повреждение корней во время ухода.

Лучше сделать декоративную зону из мульчи или высадить тенелюбивые растения, не требующие частого кошения.

Когда нужно обратиться к специалисту

Видимые корни сами по себе не являются причиной паники. Но стоит проконсультироваться с арбористом, если:

дерево начало наклоняться;

появились большие трещины у основания ствола;

корни повреждены строительными работами;

дерево имеет признаки болезни;

большие корни приподнимают фундамент или дорожное покрытие.

FAQ

Почему корни дерева растут над землей?

Корни дерева могут выходить на поверхность из-за естественного роста, вымывания почвы дождями или особенностей корневой системы определенного вида дерева. В большинстве случаев это нормальный процесс и не свидетельствует о гибели дерева.

Можно ли обрезать корни дерева, растущего над землей?

Нет, без консультации специалиста этого делать не следует. Большие корни обеспечивают дереву стабильность и питание. Их обрезка может ослабить дерево и повысить риск его повреждения.

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