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Почему кошка будит вас на рассвете и как это остановить: эксперт назвал жесткий, но действенный способ
Американский специалист по поведению кошек Джексон Гэлакси объяснил, почему любимец не дает выспаться и как его от этого отучить.
Если кошка будит вас в четыре утра, вы не сами в своих страданиях. Для кошек это нормальное поведение, но для хозяев – настоящее испытание.
Об этом пишет RadioClub.
Котик не делает это вам во зло. Его поведение объясняют инстинктивные потребности. Если их понять, можно научиться управлять ситуацией.
Основные причины и что делать
Голод. Кошки не должны оставаться без еды более 8 часов. Если пушистик пробуждает вас с требованием завтрака: то дайте ему перекус за час до сна. Используйте автокормилицу, которая подаст еду за 20 минут до обычного времени «будки».
Температура дома. Если в комнате холодно, положите в его лежанку теплую грелку. А если жарко – купите охлаждающую подушку.
Дневной сон – ночной движ. Кошки спят днем, а ночью ищут активности. Чтобы он не будил вас от скуки, играйте с ним за час до сна – энергия получится, и пушистик будет спать покрепче.
Что делать, если ничего не помогает
Если все способы не сработали, остается единственный метод: игнорировать кота. Не смотрите на него, не разговаривайте, не реагируйте, даже если он залез на карниз или снимает занавески. Кошка поймет, что ее тактика не работает и в конце концов изменит поведение. Такой метод может быть сложным, но он действенен.
Напомним, ранее мы писали, действительно ли кошки должны уникальный инстинкт возвращаться домой.