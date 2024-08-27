Почему кошка спит рядом с вами: это не только признак любви и привязанности

Кошка довольно независимые животные, но довольно часто они выбирают спать рядом со своим хозяином. Что это значит?

Об этом рассказала эксперт инициативы AnimalWised Эми МакКриди.

Она утверждает, что коты очень любят тепло, поэтому совсем не удивительно, что животное ложится рядом с спящим человеком. Она просто хочет, чтобы ее дополнительно согрели.

Это чаще всего случается в регионах с прохладным климатом, потому что даже шерсти длинношерстного кота может не хватать, чтобы полностью согреться. В других частях дома животному может быть неудобно спать, а ваше тело будет действовать как радиатор. При этом кошка может не только спать рядом, но и постарается лечь сверху на вас.

На YouTube-канале AnimalWised также было опубликовано видео, в котором рассказывается, что кошки, хотя и кажутся игривыми, на самом деле, достаточно ленивы. Они могут спать до 15 часов в день. При этом они ложатся в наиболее невероятных местах, в том числе на рыхлой кровати. Поэтому одна из причин, почему кот ложится рядом с человеком, состоит в комфорте.

Эми также отмечает, что кошки постоянно находятся в настороженном состоянии, даже когда кажется, что они расслаблены. Отношения с животным очень важны, поэтому кот, если чувствует себя в безопасности рядом с вами, будет ложиться на вашей кровати.

Зооэкспертка добавила, что коты — это животные, которые проявляют наиболее активные в сумерках. А потому ночью они могут нуждаться в повышенном ощущении безопасности. Поэтому они ложатся рядом с хозяином, который может защитить их в случае опасности.

Иногда кошка показывает свои чувства к человеку. Если она достаточно привязана к хозяину и доверяет вам, то может "разрешить" спать рядом. Если кот залезает на кровать и трется о вас, это означает, что он считает это место своим, это один из аспектов мечения территории.

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