Почему кошка вдруг начала отказываться от сухого корма. / © Фото из открытых источников

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Исследование показало, что в 89% случаев так называемого "мстительного" поведения причина кроется не в обиде на владельца, а в дискомфорте от еды.

Давайте рассмотрим, как сухой корм может превратить пищу в настоящую пытку для вашего любимца.

Отказ от корма из-за неприятностей с едой

Когда кот отказывается от еды, это первый сигнал о проблемах. Например, при болях в зубах жевание сухих гранул становится настоящим мучением. Ветеринарные стоматологи объясняют:

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Кошка, страдающая гингивитом, не сможет есть сухой корм, хотя с аппетитом будет потреблять влажный паштет. Еще одной проблемой является сгоревший жир в корме. Кот безошибочно почувствует это: его обоняние в 14 раз чувствительнее вашего.

Проблема не в цене, а в составе. После смены рецептуры даже корм премиум-класса может стать неприятным для кота. В самом деле, кот может страдать от аллергии. К примеру, куриный белок, часто входящий даже в недорогие корма, является распространенным виновником дерматитов.

Что скрывают производители

Ароматизаторы-соблажения. В дешевых кормах добавляют усилители вкуса, вызывающие зависимость. Кот начинает отдавать предпочтение только таким кормам, игнорируя здоровые варианты.

Невидимые угрозы. Пластиковые лоханки собирают бактерии, из-за чего корм приобретает запах плесени. Исследования показали: 40% кошек отказываются есть из пластиковых лоханок, выбирая керамические.

Изменения с возрастом. После 7 лет обоняние кошек снижается. Они не чувствуют аромата гранул и воспринимают их как "несъедобные".

Как вернуть доверие кота

Проверьте здоровье. Первым шагом должны быть анализы аллергенов, УЗИ брюшной полости и осмотр зубов. Экспериментируйте с текстурами. Некоторым котам нравятся хрустящие гранулы, другие же предпочитают мягкие. Устраните стресс. Переместите миску подальше от лотка, приобретите фонтан для воды или феромонный диффузор – это может помочь.

"Мстительность" кота — это всегда попытка передать информацию. Вместо гнева попробуйте понять причины, и ваш любимец снова станет вашим верным другом.

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