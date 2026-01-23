Почему кошка вдруг начинает облизывать человека: точно о таком не знали

Многих удивляет момент, когда кошка вдруг подходит и начинает облизывать руку, лицо или даже волосы. Кажется, будто она перепутала человека с котёнком или решила помыть хозяина. На самом деле, за этим поведением стоит целый комплекс инстинктов и эмоций, о которых знают далеко не все владельцы кошек.

Проявление глубокого доверия. Для кошки облизывания — это жест максимальной близости. Так она обращается только с теми, кого считает частью своей стаи. Когда любимец лижет человека, он словно говорит: «Ты мой». Это знак принятия и безусловного доверия. В дикой природе коты вылизывают только близких родственников и потомство, поэтому такой жест у домашнего кота — большая редкость и настоящий комплимент хозяину.

Беспокойство на кошачий манер. Кошки ухаживают за теми, кого любят. Облизывание — это попытка привести в порядок человека, который, с кошачьей точки зрения, не совсем чист. Особенно часто это происходит после душа или использования косметики, когда запах человека изменяется. Таким образом кошка пытается вернуть знакомый аромат и сделать вас своим снова.

Обозначение территории. На языке кошки есть микроскопические железы, выделяющие запаховые маркеры. Облизывая человека, животное словно ставит невидимую отметину: «Это мое». Поэтому такое поведение часто можно заметить, если в доме появляется новый житель или другое животное, кошка пытается закрепить свое право.