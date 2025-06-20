Почему кошки будят хозяев утром: эксперты дали объяснение, которое удивит многих

Почему кошки будят хозяев утром / © Pixabay

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Об этом рассказали эксперты по проекту AnimalWised в своем видео на YouTube. Также они посоветовали, как можно ласково изменить эту привычку, не травмируя при этом животное.

Главная причина, почему кошки утром так активны заключается в их природе. Эксперты утверждают, что коты являются сумеречными животными, то есть они проявляют наиболее активно именно на рассвете и в сумерках. Ваша кошка просто унаследовала такое поведение от своих диких предков, выходивших в это время на охоту.

Хотя у современных домашних кошек миска всегда наполнена едой, привычку, укоренившуюся в их генах, животные не потеряли.

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Также, говорят эксперты, иногда кошки намеренно будят хозяев на рассвете, если вы привыкли не кормить животное перед сном. Они ждут следующей порции. Следует отметить, что коты очень привыкают к расписанию, поэтому не дадут вам поспать даже в выходные дни.

Часто животные привыкают, что их кормят раньше, мы спешим на работу в будние дни. Поэтому вполне нормально, что они ожидают этого в субботу и воскресенье.

Иногда кошки начинают мяукать рано утром. Такое поведение должно насторожить, особенно если раньше животное так не делало. Обязательно обратитесь к ветеринару. Конечно, может быть и такое, что кот просто стремится к вашему вниманию. Кошка может запомнить, что получает вознаграждение после того, как помяукала, а потому будет делать так чаще.

Можно ли отучить кошку будить хозяев утром

Эксперты посоветовали несколько проверенных методов, чтобы не навредить животному:

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затемните комнату, тогда кот не сможет ориентироваться на рассвет;

обязательно кормите животное перед сном, тогда меньше шансов, что оно проголодается утром;

приобретите кошке больше интерактивных игрушек, желательно с кошачьей мятой;

утром лучше игнорируйте мяуканье несколько дней подряд, так вы отучите кота это делать.

Эксперты говорят, что нужно не реагировать на мяуканье, не отгоняя и не поднимая голос на животное. Кошки никогда не действуют со злости, их поведение есть проявления инстинктов и привычек. Если вы мягко измените подход, тогда сформируете комфортный режим как для себя, так и любимца.