Почему кошки преимущественно спят на левой стороне: ученые дали неожиданное объяснение

Почему кошки преимущественно спят на левой стороне / © unsplash.com

Реклама

Оказывается, по результатам исследования, опубликованного в журнале Current Biology, коты выбирают левую сторону для спания не просто так. Сразу после пробуждения они видят все объекты слева от них, поэтому могут лучше реагировать на приближение хищников. Такую склонность ученые связывают с тем, что визуальная информация, полученная левым глазом, обрабатывается правым полушарием мозга, отвечающим за распознавание угрозы и реакцию на нее.

Кошки особенно уязвимы во время сна, но эти животные спят по 12-16 часов в сутки. Поэтому ученым стало интересно, как они адаптировались к нахождению в столь уязвимом состоянии длительный промежуток времени. Было предположено, что, кроме выбора повышенного места, коты выбирают, с какой стороны к ним будет приближаться угроза. Для проверки гипотезы ученые проанализировали 408 видео с YouTube, на которых хорошо видно, в какой позиции спит животное.

Выяснилось, что около 2/3 кошек (а это более 65%) предпочитали сон с левой стороны, а остальные спали на правом. Это открытие полностью согласовывалось с предварительными исследованиями о роли разных полушарий мозга в обработке информации. Еще одним интересным объяснением может быть наличие среди кошек лево- и праволапых (как и среди людей), но, в отличие от людей, где левши являются меньшинством, среди кошек склонность к использованию правой и левой лапы встречается примерно с одинаковой частотой.

Реклама