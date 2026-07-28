Почему кошки просятся на балкон: эксперт объяснила, чего на самом деле хочет животное

Эксперт объяснила, почему кот просится на балкон / © Unsplash

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Кошки очень часто могут сидеть у балконной двери и мяукать. Некоторым людям может показаться, что животное хочет сбежать, однако это не всегда так.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Наталья Грочал — специалист по поведению кошек — объяснила, что чаще всего кошка хочет выйти на балкон из-за скуки, возникающей вследствие недостатка физических упражнений, активности и разнообразного окружения. То, что кошка может спать несколько часов в день, не означает, что ей не нужна стимуляция. Птицы за окном, другие животные, кружащиеся снежинки или даже уличный транспорт — это увлекательные сигналы для кошки, которые пробуждают ее природные инстинкты наблюдателя и охотника. Когда этих впечатлений нет, кошка начинает выражать разочарование и требовать внимания.

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Хотя мяуканье под балконом не всегда означает, что кошка отчаянно хочет сбежать, многие кошки просто хотят подышать свежим воздухом или получить возможность наблюдать и «исследовать» мир без стекла. Балкон, защищённый металлической сеткой, идеально подходит для этого, особенно если он хорошо спроектирован и обустроен так, чтобы дать вашей кошке чем заняться и безопасное место для отдыха.

Еще одна причина, по которой кот мяукает у балконной двери, — это желание привлечь ваше внимание. Если вы когда-нибудь реагировали на своего кота в подобной ситуации, подходили к нему или реагировали каким-либо образом, он быстро поймёт, что это срабатывает, и будет пытаться повторить этот «трюк» в следующий раз.

Ранее эксперты объяснили, что почему кот следует за своим хозяином в туалет.

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