Почему кошки сбрасывают вещи на пол и как их отучить так делать

Иногда кошки могут делать очень удивительные вещи. К примеру, сбрасывать предметы на пол. И, кажется, они поступают так намеренно.

Откуда взялась эта манера, сбрасывать все со стола или полочек? Кошки очень любят сдвигать предметы, а потом смотреть, как падают на пол. Ветеринар Эллен Уайтли объяснила, что такое поведение кошек заложено в их охотничьем инстинкте.

Именно инстинкт подсказывает кошке, что маленькая безделушка на столе может оказаться мышью. Если ткнуть в нее лапой, возможно, мышь побежит и начнется интересная игра, которая завершится вкусным обедом. Однако когда предмет падает на пол и остается там лежать, кошка понимает, что никаких зрелищ не предвидится, а потому сразу теряет интерес.

По мнению Уайтли можно объяснить такую любовь к вандализму также тем, что кот запоминает поведение своего хозяина, когда на пол падает стакан или другой предмет. Человек обычно сразу поднимается и подходит. То есть коты могут таким образом обращать на себя внимание, особенно когда уже приближается время кормления.

Как приучить кота не сбрасывать вещи

Прежде всего нужно понять, почему именно кошка начала сбрасывать вещи на пол.

Если это из-за инстинкта охоты, попробуйте купить ей больше игрушек, с которыми она могла бы играть. Это "отобьет" у любимца желание постоянно сбрасывать важные для вас предметы.

Если коту просто не хватает вашего внимания, попробуйте это изменить. К примеру, добавьте регулярные игры, которые удовлетворят желание кошки проводить время со своим хозяином.

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