Почему кошки спят, свернувшись калачиком: причина оказалась не только в комфорте

Поза «кошачьей креветки» / © unsplash.com

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Кошки нередко спят, свернувшись в плотный клубок, и эта привычка связана не только с комфортом. По словам владельца двух популярных в соцсетях кошек по имени Уинстон и Споки, эта поза имеет важное практическое значение и обусловлена природными инстинктами животных.

Об этом сообщило издание Mirror.

Владелец популярных в TikTok питомцев объяснил, что так называемая поза «кошачьей креветки» — одна из самых распространённых среди домашних кошек. Несмотря на милый вид, она имеет вполне практическое назначение.

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«Это распространённая защитная поза. Они выглядят очень мило, но это также естественная поза, которая защищает их желудок и жизненно важные органы», — отметил он.

Это объяснение подтверждают и эксперты. По их словам, когда кот сворачивается калачиком, он не только сохраняет тепло тела, но и защищает наиболее уязвимые части организма. В частности, внутренние органы в брюшной полости оказываются под дополнительной защитой мышц и костных структур.

Специалисты также отмечают, что питомцы, которые регулярно спят в таком положении, могут предпочитать круглые лежанки или модели с высокими бортиками, которые поддерживают естественную позу во время сна.

В то же время, как отметил хозяин Уинстона и Споки, поза во время отдыха может многое рассказать о самочувствии и настроении животного. Например, если кот спит на спине с открытым животом, это свидетельствует о высоком уровне доверия к окружающей среде. В таком положении животное становится особенно уязвимым, поэтому обычно выбирает его только тогда, когда чувствует себя в полной безопасности.

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Еще одна распространенная привычка — прикрывать мордочку лапами во время сна. Как объясняют специалисты, таким образом кошки могут защищаться от света или пытаться сохранить тепло, что помогает им лучше отдохнуть.

Не менее знакома владельцам и поза, которую называют «хлебом». В этом случае кот поджимает под себя лапы и хвост, из-за чего напоминает буханку хлеба. Такая поза обычно означает, что животное чувствует себя спокойно и расслабленно, но в то же время готово быстро отреагировать на любые изменения вокруг.

Иногда кошки могут дремать с одним полуоткрытым глазом или реагировать на звуки легким движением ушей. Это не повод для беспокойства. Наоборот, такое поведение свидетельствует о том, что животное находится в состоянии легкого сна и продолжает следить за тем, что происходит вокруг.

Эксперты отмечают, что позы во время сна помогают кошкам регулировать температуру тела, следить за окружающей обстановкой и удовлетворять потребность в безопасности. Кроме того, на поведение домашних питомцев влияют их природные инстинкты, ведь кошки исторически остаются не только хищниками, но и животными, вынужденными защищаться от потенциальных угроз.

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Напомним, что кошки часто кажутся независимыми и «самодостаточными», но современные исследования поведения животных показывают: их эмоциональная система гораздо сложнее, чем принято считать.

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