Почему кошки спят, свернувшись калачиком: специалисты объяснили, что скрывает эта поза

Кошка сворачивается в клубок во время сна — основные причины / © pexels.com

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Если ваша кошка любит спать, свернувшись калачиком и спрятав мордочку под хвостом, у такого поведения есть вполне естественное объяснение. Оказывается, эта поза помогает животным не только чувствовать себя комфортнее, но и защищаться от потенциальной опасности.

Об этом сообщило издание Express.

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Кошки могут засыпать в самых необычных позах, однако одна из их любимых поз — плотный клубочек, когда лапы прижаты к туловищу, а хвост обхватывает тело. Такой способ отдыха не случаен, ведь за ним стоят естественные потребности и инстинкты животных.

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Почему кошки сворачиваются калачиком

Прежде всего, такая поза помогает кошкам поддерживать комфортную температуру тела. Как объясняет Webvet, во время сна животные стараются уменьшить потери тепла, поэтому прижимают конечности к туловищу и прикрывают хвостом открытые участки.

Особенно показательна привычка прятать нос под хвостом. Так кот дополнительно защищает его от холода. Если же питомец сворачивается в клубок настолько плотно, что почти не видно его лап и мордочки, это может означать, что он пытается согреться.

Есть и другое объяснение, связанное с поведением диких предков домашних кошек. Во время сна животное не может полноценно контролировать окружающую среду, поэтому инстинктивно выбирает положение, которое делает его менее уязвимым.

В частности, свернувшись калачиком, кот прикрывает лапами живот, защищая эту чувствительную часть тела. Благодаря этому он может чувствовать себя спокойнее и безопаснее во время отдыха.

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О чём может сигнализировать поза кошки во время сна

Несмотря на то, что сон в клубочке является обычным поведением кошек, владельцам стоит обращать внимание на сопутствующие признаки. Иногда животные пытаются сжаться сильнее или уединиться, когда испытывают боль или недомогание.

Особое внимание следует обратить на случаи, когда кот внезапно начинает прятаться от людей, отказывается от еды или не позволяет себя трогать. Еще одним тревожным сигналом могут быть изменения в посещении лотка.

При появлении таких симптомов лучше показать питомца ветеринару.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему кошки не любят, когда их гладят по животу, лапам и хвосту.

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