Почему кот ходит в туалет за своим хозяином: что об этом говорят эксперты

Почему кот ходит за хозяином / © www.freepik.com/free-photo

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Многие владельцы кошек хотя бы раз замечали странное поведение своего любимца: стоит только закрыть дверь в ванную комнату или туалет, как кот уже сидит рядом, мяучит или даже пытается зайти внутрь. Некоторые воспринимают это как забавную привычку, другие волнуются, не свидетельствует ли такое поведение о психологических проблемах животного. Специалисты по поведению кошек объясняют, что в большинстве случаев это совершенно природное явление, имеющее сразу несколько причин.

Кот воспринимает хозяина как члена своей семьи

Домашние кошки формируют крепкую эмоциональную связь с людьми. Для животного владелец становится не только кормящим, но и источником безопасности, общения и предполагаемого образа жизни.

Именно поэтому кот стремится находиться рядом с человеком даже тогда, когда он идет в ванную или туалет.

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Закрытая дверь вызывает любопытство

Кошки очень не любят, когда доступ к какой-то территории внезапно становится для них закрытым. Если владелец закрывает дверь, любимец может воспринимать это как ограничение собственной местности.

Именно поэтому многие кошки начинают царапать двери, мяукать или терпеливо ждать, пока их откроют. Специалисты отмечают, что любопытство является одной из сильнейших черт кошачьего поведения.

Это проявление доверия

В дикой природе коты остаются особенно уязвимыми при отдыхе или выполнении естественных потребностей.

Домашние животные нередко переносят эту модель поведения и на своих владельцев. Находясь рядом с хозяином, кот будто контролирует ситуацию и одновременно демонстрирует свое доверие.

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В ванной комнате интересно

Для кошек ванная часто является отдельным местом для исследований. Их могут привлекать:

прохладная плитка;

звук воды;

новые запахи;

полотенца;

полочки и шкафчики.

Поэтому иногда животное заходит туда не через хозяина, а потому, что сама комната кажется ему интересной.

Кот хочет получить внимание

Домашние любимцы быстро запоминают повадки своих людей. Если во время пребывания в ванной хозяин часто разговаривает с котом, гладит или обращает внимание, животное начинает связывать это место с приятным общением.

Впоследствии такое поведение становится привычкой.

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Когда следует обратить внимание на такое поведение

Обычно такая привычка не повод для волнения.

Однако если кот внезапно начал буквально преследовать хозяина повсюду, громко мяукает, проявляет сильную обеспокоенность или не может оставаться сам даже несколько минут, это может свидетельствовать о стрессе, скуке или проблемах со здоровьем.

В таком случае лучше проконсультироваться с ветеринаром.

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