Почему кот, кошка шипит на человека: ответ ветеринара

Почему кот, кошка шипят

Почему кот шипит: расшифровываем кошачий язык

Шипение кота часто пугает людей, поскольку его воспринимают как агрессию. На самом же деле этот звук является не столько проявлением злобы, сколько инстинктивным и защитным способом сообщить о своем состоянии. Шипение — это четкий сигнал о страхе, стрессе или дискомфорте, требующий немедленной реакции, пояснила доктор ветеринарной медицины Барри Дж. Моррисон.

Когда кот шипит, он не просто издает звук — он привлекает все свое тело, чтобы отправить четкое сообщение. Резкий, гортанный звук, напоминающий шипение змеи или утечку воздуха из автомобильной шины, сопровождается особым языком тела. Если вы находитесь достаточно близко, вы можете почувствовать, как воздух выходит из его рта, когда он шипит. При этом его уши сплющиваются, спина выгибается, а шерсть вдоль позвоночника становится дыбом.

Когда кот шипит: что происходит на самом деле

Шипение является выражением дискомфорта, страха или стресса. За этой реакцией могут стоять разные причины:

Чувство угрозы. Это самая распространенная причина. Кот может шипеть, если испытывает угрозу от незнакомых людей или других животных.

Боль и дискомфорт. Шипение может быть признаком физической боли или даже предчувствия боли. Если обычно спокойная кошка начинает шипеть, когда вы затрагиваете ее в определенном месте, это может быть ее способом сообщить, что ей больно.

Раздражение. Ваш кот может шипеть на вас, если вы его раздражаете. Возможно, он не хочет, чтобы его гладили или брали на руки именно в этот момент. Такое шипение также распространено, если дома есть маленькие дети, не знающие, когда оставить кошку в покое.

Стресс. Кот может шипеть из-за стрессовых факторов в его среде, таких как громкий звук пылесоса или других бытовых приборов.

Процедуры и путешествия. Шипение часто возникает, когда вы пытаетесь подстричь когти, ухаживать за котом или поместить его в переноску для путешествий.

Незнакомые запахи. Если вы принесли на одежде запах незнакомой собаки или другого кота, ваша кошка может отреагировать шипением.

Шипение как способ общения

Кошки используют шипение, чтобы установить границы в разных ситуациях. Шипение скорее защитной реакцией, чем оскорбительной, и оно всегда означает, что животному нужно пространство.

Шипение на другого кота. Когда кот шипит на другого кота, это часто сигнал того, что он хочет избежать физической конфронтации. Обычно, регулярно шипящая кошка является той, которую преследуют или провоцируют. Это также может быть проявлением защиты территории, заявления о доминировании или перенаправленной агрессии.

Шипение на котятах. Если вы принесете домой нового котенка, старший кот может шипеть на него, чтобы установить границы и сказать «остановись».

Шипение на собаке. Кошки, как правило, не любят конфронтации, и шипение — это их способ заставить потенциального агрессора держаться на расстоянии.

Что делать, если ваш кот, кошка шипит

Когда кот начинает шипеть, ваша реакция должна быть мгновенной и правильной.

Создайте дистанцию. Первое и самое важное правило — отойдите от шипящего животного, чтобы избежать царапин или укусов. Не глядите на кота и не пытайтесь обнять или успокоить его. Обеспечьте безопасность. Дайте коту возможность скрыться. Убедитесь, что у него есть много путей для побега от других животных и мест, где можно спрятаться. Идеально подойдут кошачьи вольеры, шесты и другие высокие места. Дайте время . Кошке может понадобиться несколько часов, чтобы успокоиться. Наберитесь терпения. После того, как животное успокоится, вы можете попытаться восстановить контакт с помощью лакомства, консервов, кошачьей мяты или игрушек.

Когда шипение — это сигнал о помощи

Физическая боль — одна из редких, но возможных причин шипения. Всегда записывайтесь на прием к ветеринару, если заметили, что ваша кошка ведет себя необычно, чтобы исключить медицинскую причину. Обзор необходим, если шипение сопровождается другими симптомами, в частности:

плохим аппетитом;

низкой энергией;

желанием спрятаться (замкнутость).

Если медицинские проблемы исключены, вы можете помочь коту чувствовать себя комфортнее. Эксперт советует дать ему время привыкнуть к новым ситуациям и обеспечить ежедневное «обогащение среды», использующей физическую и умственную энергию. Это могут быть интерактивные игрушки, коробки для укрытий, кормушки для птиц на окнах или прогулки на поводке и подтяжке.