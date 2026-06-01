Почему кот не любит, когда его берут на руки или поднимают: шесть причин, подтвержденных ветеринарами

Почему кот не любит, когда его берут на руки / © pexels.com

Реклама

Это не значит, что кот не любит человека — чаще всего причина кроется в естественных инстинктах, опыте или физическом дискомфорте.

В Catster были рассмотрены шесть самых распространенных причин, почему кот не любит быть на руках.

Для кота это неестественная поза

В природе коты никогда не бывают подняты в воздух другим животным добровольно.

Реклама

Для них потеря опоры означает утрату контроля над ситуацией.

Именно поэтому пребывание на руках человека может восприниматься как опасность или угроза даже если кот доверяет владельцу.

Утрата контроля вызывает стресс

Кошки — животные, которым критически важно контролировать собственное пространство и тело.

Когда их берут на руки:

Реклама

они не могут убежать;

не могут изменить положения;

испытывают ограничение движений.

Это часто вызывает стрессовую реакцию и желание быстро вырваться.

Кот не любит, когда его ограничивают

Многие коты не воспринимают сам факт удержания руками как приятный.

Даже если человек держит аккуратно, животное может это чувствовать как «фиксацию».

Особенно это касается кошек, которые любят самостоятельность и сами решают, когда подходить к человеку.

Реклама

Страх или негативный опыт в прошлом

Если кот:

пережил стресс в детстве;

имел неприятный опыт с людьми;

ассоциирует поднятие с визитом к ветеринару или неприятными процедурами;

он может избегать рук даже в безопасной ситуации.

Кота могли неправильно социализировать

Котята, которых редко брали на руки в раннем возрасте, часто не привыкают к такому контакту.

Во взрослом возрасте это проявляется как:

страх;

напряжение;

желание сбежать при попытке приподнять.

Социализация в детстве играет ключевую роль в отношении физического контакта.

Реклама

Возможна боль или проблемы со здоровьем

Если кот раньше позволял брать себя на руки, но внезапно начал избегать этого — это тревожный сигнал.

Причиной могут быть:

боль в суставах;

травмы;

внутренний дискомфорт;

другие скрытые заболевания.

В таком случае следует обратиться к ветеринару.

Как понять, что кот не хочет на руки

Обратите внимание на следующие признаки:

Реклама

хвост резко двигается или бьется;

уши прижаты назад;

кот вырывается или напрягается;

шипение или мяуканье;

попытки сбежать.

Как правильно брать кота на руки

Если кот разрешает контакт, важно:

не хватать резко;

поддерживать задние лапы;

не сжимать тело;

поднимать спокойно и уверенно;

не держать дольше, чем кот позволяет.

Большинство кошек не любят, когда их берут на руки, и это совершенно нормальное поведение. Это не признак агрессии или отсутствия любви — это проявление инстинктов, индивидуального характера и уровня доверия.

Лучшая стратегия — уважать границы животного и строить контакт в его комфортном формате.

FAQ

Почему кот не любит, когда его берут на руки?

Реклама

Чаще всего из-за потери контроля, инстинктивного страха высоты, неестественного положения тела или негативного опыта в прошлом.

Нормально ли, что кот не дается на руки?

Да, это абсолютно нормально. Многие коты предпочитают самостоятельно выбирать момент контакта.

Как приучить кота к рукам?

Реклама

Постепенно, без принуждения: короткие поднятия, положительное подкрепление (лакомство), спокойное поведение и уважение к границам животного.

Новости партнеров