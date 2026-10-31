Почему кот вдруг стал много спать: ветеринар предупредила об опасных симптомах

Почему кошки больше спят осенью и когда это опасно / © Unsplash

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Когда температура воздуха понижается, владельцы кошек могут замечать, что их питомцы всё больше времени проводят во сне. В большинстве случаев такое поведение является естественной реакцией на сезонные изменения, однако в некоторых случаях оно может быть поводом для беспокойства.

Об этом рассказала ветеринар и медицинский директор Центров неотложной ветеринарной помощи (EVCC) Лори Росс, сообщает издание Parade Pets.

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Сколько часов в сутки должны спать кошки

По словам специалистки, кошки по своей природе нуждаются в гораздо большем количестве сна, чем люди. Здоровые взрослые животные обычно спят от 12 до 16 часов в сутки. При этом котята и пожилые кошки могут отдыхать ещё дольше.

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Ветеринар отмечает, что продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей животного. Поэтому владельцам следует ориентироваться не только на количество часов, но и на привычное поведение своего питомца.

Особое внимание следует уделять резким изменениям режима. Если раньше активный кот вдруг стал почти всё время спать, это может быть более важным сигналом, чем сама продолжительность отдыха.

Почему осенью кошки спят больше

С наступлением холодов домашние кошки нередко становятся менее активными. Как объясняет Лори Росс, на их поведение влияют сокращение продолжительности светового дня, понижение температуры и изменения привычного распорядка дня.

Из-за этого животные могут чаще дремать и проводить больше времени в уютных местах.

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Однако ветеринар предупреждает: не стоит объяснять любую сонливость лишь сменой сезона. Если кот стал необычно вялым или его поведение резко изменилось, причиной могут быть проблемы со здоровьем.

Когда чрезмерная сонливость кошки должна вызвать беспокойство

Специалист советует оценивать общее состояние животного, ведь увеличение продолжительности сна само по себе необязательно свидетельствует о заболевании.

В то же время существует ряд симптомов, которые не следует игнорировать:

Потеря аппетита. Кошка внезапно стала есть значительно меньше или вовсе отказывается от еды.

Проблемы с дыханием. Животное дышит слишком быстро, с трудом или с открытым ртом.

Рвота или диарея. Особенно если эти симптомы повторяются.

Нехарактерная замкнутость. Питомец постоянно прячется, избегает контакта и почти не реагирует на окружающих.

Слабость. Коту сложно передвигаться, вставать или нормально ходить.

Нарушение мочеиспускания. Изменения в привычной частоте посещений лотка или заметные затруднения при мочеиспускании.

Если чрезмерная сонливость сопровождается такими симптомами, необходимо обратиться к ветеринару.

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Напомним, ранее мы рассказывали, почему кот внезапно кусается, когда его гладят. Даже кроткий домашний питомец может неожиданно укусить хозяина во время поглаживания. Чаще всего, таким образом, животное сигнализирует, что ему слишком много прикосновений, однако у такого поведения могут быть и другие причины.

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