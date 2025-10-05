ТСН в социальных сетях

Почему котлеты опытных хозяек разрываются от сока: они добавляют в фарш этот продукт

Лишь один натертый овощ способен превратить обычное блюдо в самый настоящий кулинарный шедевр, от которого не устоит ни один член вашей семьи.

Вера Хмельницкая
Как сделать котлеты мягкими и сочными

Сочные, мягкие и ароматные котлеты — гордость любой хозяйки. Но сколько раз случалось так, что котлеты получаются сухими, рассыпаются или теряют форму еще на сковороде? Опытные хозяйки обладают одним небольшим секретом, который делает обычный фарш пышным и нежным. И все благодаря одному популярному овощу, удерживающему влагу внутри, что делает котлеты невероятно сочными.

Как приготовить мягкие сочные котлетки: добавьте в фарш этот копеечный овощ

Большинство хозяек привыкли добавлять в фарш молоко, хлеб и манку, но настоящий секрет — обычный тертый картофель. Он делает котлеты мягкими, сочными и держит форму во время обжарки.

Картофель содержит природный крахмал, который держит сок внутри и не дает ему вытекать. Благодаря этому котлеты не пересыхают и не разваливаются, вкус блюда остается насыщенным, а текстура — нежной.

Как правильно добавлять картофель в фарш для котлет

  • Очистите одну крупную картофелину и натрите на мелкой терке.

  • Лишнюю жидкость слейте, но не полностью, немного сока оставьте для сочности.

  • Добавьте в мясной фарш вместе с луком, яйцом, солью и перцем.

  • Хорошо перемешайте мясную массу, отбейте ее руками несколько раз, тогда фарш станет плотнее.

  • Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях или муке и обжарьте на среднем огне.

Результат превзойдет все ожидания — котлеты буквально будут взрываться соком, сохраняя нежность внутри и румяную корочку снаружи.

