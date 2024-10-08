Почему коты кусаются: основные причины, по мнению экспертов

Кошки и кошки не только наши друзья, домашние любимцы и источник радости, но и существа со своим характером и потребностями, больше того по природе это хищники. Поэтому эти животные могут и укусить и поцарапать. Характер и причины укусов могут быть разными, многое зависит от воспитания. характера кошки и нашего с ним взаимодействия. Одно дело, укусы и царапание котенка пока он маленький еще не воспитан и не контролирует свое поведение, другое, если так ведет себя взрослое животное..

Исследователь кошек и писатель из штата Колорадо Моди Рамоса рассказывает, почему кот кусает "без причины", и какие причины под этим кроются.

По мнению исследователя, коты часто кусают, потому что хотят привлечь к себе внимание. "Укус кота — это их способ сказать "Обратите внимание на меня, прямо мяу!" Если ваша кошка не получает то, что хочет, именно тогда, когда она этого хочет, она не стесняется сообщать о своих желаниях. Такое случается со многими владельцами кошек, когда они работают дома за компьютером. По этим же причинам кошки любят лежать на клавиатуре – они хотят внимания, быть ближе к хозяину.

Кроме того, своим укусом кот или кошка может сигнализировать о том, что они голодны, что пора наполнить миску кормом.

Хуже, когда укусы кота или кошки частые, скорее всего, это свидетельствует о том, что животное не научено себя вести себя. Кошки, как дикие, так и домашние, учатся должным кошачьим манерам у своих соплеменников. Когда котенок слишком сильно кусает своего брата или сестру, брат или сестра дает отпор, сообщая, что им это не нравится. Таким же образом можно научить котенка правильно играть с вами без зубов и когтей, для этого нужно дать ему знать, что вам это не нравится.

К сожалению, кот может кусать хозяина не только, чтобы привлечь его внимание к себе или своим потребностям. Это может быть проявлением агрессии, для которой всегда есть причины.

Почему кошка, кот кусает человека

По мнению экспертов, чаще кошка кусается и царапается по следующим причинам:

Кот или кошка болеют, плохо себя чувствуют, чувствуют боль. Животное не может понять, почему его болит, поэтому оно становится раздраженным и может быть агрессивным даже к хозяину. В этом случае кота нужно сразу отнести к ветеринару.

Животное может бояться незнакомого человека, который с ним сейчас контактирует. Страх может являться одной из основных причин агрессии.

Кот или кошка может укусить человека, когда он настойчиво предлагает свое внимание и нарушает личное пространство животного. Не все кошки любят, когда их берут на руки, гладят и т.д. Обычно кот или кошка может укусить человека, когда они имеют отрицательный опыт общения с людьми.

Когда в вашем доме появились котята, кошка может стать более агрессивной. Она может кусать, атаковать без предупреждения, поэтому очень важно обеспечить ей с котятами покой и защиту.

Животное пытается продемонстрировать, кто в доме главный. В таком случае следует осторожно показать ему его место.

Если любимец играет и выражает с помощью игры свою любовь, не рассчитывая свои силы, укусы и царапины могут быть достаточно болезненными. В таком случае, любимец делает вам больно не намеренно.

В любом случае, по каким бы причинам животное не сделало вам больно, ему нужно дать это понять.

Как поступить, если животное вас укусило

Чтобы предотвратить неадекватное поведение кота или кошки, желательно воспитывать животное с первых месяцев жизни. А если вас сильно укусил уличный кот, обязательно сходите к врачу, при необходимости сделайте прививку против бешенства.

Если кот сделал вам больно, дайте животному об этом знать. Громко скажите «нельзя» или любую другую похожую команду. Если кот играл с вами, следует прервать игру и пойти в другую часть комнаты.

Еще один вариант дать животному понять, что оно ведет себя неправильно – это всплески или щелчок пальцем, которые сразу отвлекают кота от игры и позволяют лучше понять им свои действия.

Не играйте с котом, когда он этого не хочет, тем более не раздражайте животное.

Используйте для игры специальные игрушки, которые животное сможет царапать и кусать с силой, с которой захочет.

Не бейте животное, не применяйте никакого физического наказания. Самый эффективный способ – это использование положительного подкрепления за хорошее поведение.

Ответная агрессия на укус животного не приведет к желаемому результату. От этого любимец только начнет меньше вам доверять, или станет еще более агрессивным. Наберитесь терпения, и тогда отношения с домашними питомцами будут крепкими и дружелюбными.

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