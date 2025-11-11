Почему коты не спят ночью и как приучить их не бодрствовать в это время суток

Почему коты бодрствуют ночью

Многие владельцы кошек сталкиваются с ночными «концертами» и бурной активностью своих любимцев, что приводит к недосыпанию хозяев.

Зооэксперты и специалисты по поведению животных объясняют, что такое кошачье поведение является естественным, следствием инстинктов, образа жизни и физиологических потребностей животного.

Главная причина: природа котов

Главная причина ночной активности кроется в природе кошек. Кошки — сумеречные животные. Этот термин описывает их цикл активности — сумеречный (или крепускулярный) в отличие от дневного цикла, свойственного людям. «Кот является сумеречным животным, то есть наиболее активным на рассвете и в сумерках», — объясняют зооэксперты.

В дикой природе эти времена с ограниченным освещением идеально подходят для охоты. И даже домашние коты, живущие в комфорте, сохраняют этот природный инстинкт проявлять активность, когда солнце приближается к горизонту или восходит.

Если кот много спит днем

Несмотря на сумеречный цикл, график сна котов сильно зависит от их образа жизни.

«Подавляющее большинство домашних кошек проводят свои дни в одиночестве, пока люди на работе или занимаются своими делами», отмечают специалисты. Это приводит к тому, что коты скучают и проводят эти дневные часы во сне. «Когда ваш кот не дает вам спать ночью, это сочетание его природного цикла сна и того факта, что ему позволено спать большую часть дня.»

К тому времени, как люди ложатся спать, кот накапливает энергию целого дня, чтобы выплеснуть ее наружу, поэтому для него пробежаться по коридору в два часа ночи является прекрасной идеей. Отчаянно желая поиграть, многие кошки набрасываются на спящих людей или нападают на ноги под одеялом, а некоторые « вальсируют по дому, сбивая вещи с полок, не обращая внимания на шум».

Физиологические и бытовые факторы

Другие факторы могут также влиять на ночную активность кошек, поскольку они нарушают их инстинктивный поиск безопасности, комфорта и удовлетворения базовых потребностей. Если эти потребности не удовлетворены, кот становится неспокойным и активным.

Место для сна (отсутствие комфорта и безопасности).

Кошки являются охотниками, но и жертвой, поэтому инстинктивно ищут места, где чувствуют себя защищенно. Если место для сна (лежанка) не обеспечивает достаточного тепла, мягкости или не находится в безопасном, уютном углу, кот не может полноценно расслабиться и лечь спать. Вместо этого он будет бродить по дому, ища лучшее место (например, вашу кровать), и его поиски будут проявляться в ночной активности и мяуканье.

Высота (запрет подниматься)

Кошки и кошки любят высокие места, так как они могут контролировать территорию и чувствовать себя в большей безопасности (это инстинкт).

Если коту в течение дня запрещено использовать высокие места отдыха, он накапливает психологический дискомфорт и не удовлетворяет свою потребность в наблюдении.

Кот может спать только тогда, когда вас нет дома, а ночью, когда вы присутствуете, но он ограничен, психологическая потребность выливается в попытки добраться до запрещенных высот или в другую ночную активность.

Голод (базовая физиологическая потребность)

Если кот голоден, он, подобно охотнику на рассвете, активизируется, чтобы сообщить об этом. Если хозяин встает и кормит кота, животное быстро учится, что ночное мяуканье = еда. Это закрепляет нежелательное ночное поведение.

Течка/половой инстинкт

Эта активность чисто физиологической и гормональной. Во время течки нестерилизованные животные обоих полов становятся чрезвычайно активными и издают громкие, настойчивые звуки (стонание), пытаясь найти партнера или обозначить территорию. Это сильный, неконтролируемый инстинкт, полностью перебивающий желание спать.

Как приучить кота спать ночью

Для решения проблемы ночной активности следует изменить режим животного.

Важно пытаться поддерживать активность животного, пока на улице еще светло. Когда вы дома, нужно играть с котом хотя бы 30 минут. Если вы на работе, обязательно оставьте животному игрушки и пазлы, а когда вернетесь домой, выделите ему хотя бы тридцать минут для игр, рекомендуют эксперты.

Как советуют эксперты, если вы знаете, что ваш кот имеет привычку засиживаться допоздна, сделайте все возможное, чтобы он изрядно устал перед тем, как лечь под одеяло. Позвольте ему побегать за вами по всему дому или поиграть с его любимой игрушкой, чтобы потратить максимум энергии

Если эти советы не помогут, можно не пускать кота в спальню — держите дверь закрытой или ограничьте доступ животного к безопасному месту в доме, со временем он привыкнет к такому режиму.

Если все остальные причины исключены, специалисты советуют обратиться к ветеринару: «Хотя чрезмерное мяуканье обычно связано с психическими проблемами, они также могут издавать эти звуки, чтобы сообщить нам, что чувствуют физическую боль или плохо себя чувствуют.»