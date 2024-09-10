Почему коты "нявкають" и "м’явкають": как правильно сказать на украинском

В украинском языке очень много интересных слов и выражений, часто вызывающих путаницу. Одним из таких случаев является употребление слов "нявкати" и "м’явкати" на обозначение звуков, которые издают кошки. Рассказываем, что означают эти слова и в каких случаях они употребляются, ссылаясь на материал reporter.zp.ua.

Как правильно — "нявкати" или "м’явкати"

"Нявкати". Это слово употребляется тогда, когда речь идет о шумных звуках, которые издает кошка. Если ваш любимец громко кричит, то можно сказать: "Моя кішка нявкає". Есть также вариации этого слова – "нявчати чи нявкотіти".

Это слово употребляется тогда, когда речь идет о шумных звуках, которые издает кошка. Если ваш любимец громко кричит, то можно сказать: "Моя кішка нявкає". Есть также вариации этого слова – "нявчати чи нявкотіти". "М’явкати, м’явчати, м’явучити". Слово "м’явкати" указывает на слабое, приятное, повторяющееся мурлыканье. Когда ваш домашний любимец мурчит вам в ответ на то, что вы его гладите, можно сказать: "Моя кішка м’явкає".

Эти слова отличаются по характеру и громкости звуков, которые они описывают. "Нявкання" – это шумный крик животного, а "м’явкання" – спокойное мурлыканье. Теперь, когда вы понимаете разницу между этими лексемами, можете смело их использовать в своей речи, описывая звуки, которые издает ваш домашний пушистик.

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Эти окончания фамилий указывают на то, что ваш род происходит от коренных украинцев.

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