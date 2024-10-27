Почему коты пьют воду из унитаза, из-под крана или в ванной: три основные причины

Наверное, вы не раз замечали странное поведение своего любимца, когда он вместо воды из своей миски пьет жидкость из-под крана или из унитаза.

Случается такое, что даже самая красивая и удобная, по вашему мнению, миска не может отучить вашего питомца пить воду из-под крана или из унитаза. Почему так происходит? Зоологи утверждают, что этому несколько причин.

Почему кошка пьет из-под крана

Вас это может удивить, но такое поведение часто обусловлено обычной эволюцией. Дело в том, что инстинкт животного напоминает ему, что стоячая вода (в луже или в той же емкости) не всегда может быть безопасной. В природе она либо отравлена, либо заселена вредными бактериями.

Кошки имеют врожденную волю к выживанию, поэтому всегда ищут свежий источник воды. В их представлении и бегущая из-под крана жидкость более безопасна.

Почему коты пьют воду из унитаза

Причина такого поведения также проста. Для вашего любимца туалет – это источник свежей проточной воды, которая меняется гораздо чаще, чем в миске. В самом деле, вам лучше всеми усилиями останавливать такую привычку.

Дело в том, что средства, используемые для чистки унитаза, являются едкими и содержат химические вещества, которые могут угрожать здоровью питомца. Наименьшие последствия, ожидающие кота, это рвота и понос.

Не меньшая опасность кроется в бактериях и грибках, которые могут жить в туалетной воде. Их употребление опасно как для животного, так и для вас, как его владельца. А еще кошка может банально застрять и утонуть, хотя такие случаи довольно редки.

Почему кошка мало пьет из миски

Часто кошкам не нравится, если миски с водой стоят рядом с едой. Если ваш любимец не пьет и ищет другой источник жидкости, может быть причина именно в этом. Оказывается, у кошек сформировался инстинкт: если еда рядом или в воде, значит, эта вода отравлена или заражена. Поэтому лучше избегать популярных в магазинах двойных мисок.

Конечно, такое может смущать далеко не всех кошек. Например, у животного очень глубоко спрятаны инстинкты или у него нет другого выбора. Однако важно помнить, что расстояния между водой и пищей все же лучше соблюдать.

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