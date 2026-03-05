Почему коты садятся в позу "буханки" и что это означает для их самочувствия - ветеринарка ответила (фото)

Что значит, когда кот сидит, спрятав под телом лапы / © pexels.com

Реклама

Если вы когда-нибудь замечали, что ваш кот сидит, подложив лапы под тело, напоминая буханку хлеба, вы видели так называемую позу «loaf» или «буханки». Это не только милый жест, но и способ понять настроение и потребность вашего любимца.

Об этом рассказала соратница материала petmd врач-ветеринар Джо Корнетт.

Что такое поза «буханки» у кошек

В этой позе кот прячет все четыре лапы и хвост. Возможны небольшие вариации, например хвост может быть немного видимым. Название позиции вполне оправдано – кот в такой позе действительно напоминает буханку хлеба.

Реклама

Кошка в позе хлеба / © Pixabay

«Думайте о позе Сфинкса», — объясняет ветеринар и исследователь поведения кошек Вайлан Санг. «Лапы могут быть под телом или опираться на передние лапы, округлое тело. Выглядит так, будто кот уместился в форму для хлеба».

Почему коты сидят в позе «буханки»

Вне «хлебинки» может многое рассказать о вашем коте — от уровня комфорта до потенциальных проблем со здоровьем. Основные причины:

Комфорт и расслабленность

Бонни Бивер, профессор ветеринарной медицины, объясняет, что коты обычно принимают эту позу, когда чувствуют себя спокойно и безопасно.

«Это сродни тому, как человек отбрасывается в кресле. Мы не можем измерить счастье, но можем сказать, что кот расслаблен в этой позе», — говорит она. Кошки более спокойных характеров садятся в хлебы чаще, чем активные или тревожные животные.

Реклама

Доверие к человеку

Если кот садится в буханку рядом с вами, это признак доверия. Выбор места – у ваших ног или на диване рядом – показывает, что кот чувствует себя в безопасности в вашем присутствии.

Сохранение тепла

Кошки прячут лапы под телом, чтобы не терять тепло. «Нижние части лап мало защищены жиром, поэтому они быстро охлаждаются. Спрятав лапы под телом, кот сохраняет тепло», – объясняет Бивер.

Чувство угрозы

Иногда вне «хлебинки» защитная. Она позволяет скрыть лапы и жизненно важные органы, оставаясь готовой к быстрому передвижению. Поэтому можно заметить, что кот сидит так в клинике или в незнакомой среде.

Болезнь или травма

Изменения в позе или поведении кота могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, если кот прячет лицо или сутулится, ведет себя пассивно, слабо реагирует на контакт — это может быть признаком недомогания. Остальные сигналы тревоги:

Реклама

внезапные изменения в характере;

агрессия;

увеличение сна или сокрытие;

нежелание прыгать или пользоваться излюбленными местами;

изменения в поведении по туалету.

Владелец знает своего кота лучше. Если вы замечаете необычные изменения в позе «хлебинки» или поведении, следует проконсультироваться с ветеринаром. В противном случае наслаждайтесь этой милой и характерной позой кота, которая показывает его расслабление и комфорт.

Напомним, исследователи также заявили, что мурлыкание кошек — это уникальный феномен, объединяющий коммуникацию, самоуспокоение и целебное действие . Коты издают этот звук не только когда радуются, но и в стрессовых ситуациях , во время боли или привлечь внимание.