Почему коты садятся в позу "буханки" и что это означает для их самочувствия - ветеринарка ответила (фото)
Коты в позе "loaf" прячут лапы под телом. Этот жест показывает расслабление, сохранение тепла или предупреждает о стрессе или болезни.
Если вы когда-нибудь замечали, что ваш кот сидит, подложив лапы под тело, напоминая буханку хлеба, вы видели так называемую позу «loaf» или «буханки». Это не только милый жест, но и способ понять настроение и потребность вашего любимца.
Об этом рассказала соратница материала petmd врач-ветеринар Джо Корнетт.
Что такое поза «буханки» у кошек
В этой позе кот прячет все четыре лапы и хвост. Возможны небольшие вариации, например хвост может быть немного видимым. Название позиции вполне оправдано – кот в такой позе действительно напоминает буханку хлеба.
«Думайте о позе Сфинкса», — объясняет ветеринар и исследователь поведения кошек Вайлан Санг. «Лапы могут быть под телом или опираться на передние лапы, округлое тело. Выглядит так, будто кот уместился в форму для хлеба».
Почему коты сидят в позе «буханки»
Вне «хлебинки» может многое рассказать о вашем коте — от уровня комфорта до потенциальных проблем со здоровьем. Основные причины:
Комфорт и расслабленность
Бонни Бивер, профессор ветеринарной медицины, объясняет, что коты обычно принимают эту позу, когда чувствуют себя спокойно и безопасно.
«Это сродни тому, как человек отбрасывается в кресле. Мы не можем измерить счастье, но можем сказать, что кот расслаблен в этой позе», — говорит она. Кошки более спокойных характеров садятся в хлебы чаще, чем активные или тревожные животные.
Доверие к человеку
Если кот садится в буханку рядом с вами, это признак доверия. Выбор места – у ваших ног или на диване рядом – показывает, что кот чувствует себя в безопасности в вашем присутствии.
Сохранение тепла
Кошки прячут лапы под телом, чтобы не терять тепло. «Нижние части лап мало защищены жиром, поэтому они быстро охлаждаются. Спрятав лапы под телом, кот сохраняет тепло», – объясняет Бивер.
Чувство угрозы
Иногда вне «хлебинки» защитная. Она позволяет скрыть лапы и жизненно важные органы, оставаясь готовой к быстрому передвижению. Поэтому можно заметить, что кот сидит так в клинике или в незнакомой среде.
Болезнь или травма
Изменения в позе или поведении кота могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, если кот прячет лицо или сутулится, ведет себя пассивно, слабо реагирует на контакт — это может быть признаком недомогания. Остальные сигналы тревоги:
внезапные изменения в характере;
агрессия;
увеличение сна или сокрытие;
нежелание прыгать или пользоваться излюбленными местами;
изменения в поведении по туалету.
Владелец знает своего кота лучше. Если вы замечаете необычные изменения в позе «хлебинки» или поведении, следует проконсультироваться с ветеринаром. В противном случае наслаждайтесь этой милой и характерной позой кота, которая показывает его расслабление и комфорт.
