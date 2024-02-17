Почему круглую пиццу кладут в квадратную коробку и режут на восемь треугольников – это интересно

Пицца – одно из самых популярных блюд практически во всем мире. Она обычно имеет круглую форму. И пользователи в Сети заинтересовались, почему ее тогда кладут в квадратную коробку?

Почему пицца имеет круглую форму.

Когда вы готовите пиццу дома, то можете придать ей любую форму, а вот если заказываете в кафе вам принесут круглую. Почему так?

Итальянцы полагали, что приготовление пищи должно быть легким и не занимать много времени. Поэтому тесто они сначала быстро разминают в руках, не раскатывают, а растягивают. Поэтому придание круглой формы занимает меньше времени.

Кроме этого, некоторые считают, что порезать круглую пиццу на равные куски гораздо проще, чем квадратное тесто.

Почему коробки для пиццы квадратные.

Почему пиццу нарезают треугольниками / Фото: Unsplash

В Сети можно найти много разных теорий на эту тему. Однако ответ на самом деле достаточно прост. В этом случае наибольшее значение имеет экономичность.

Квадратную коробку дешевле изготовить, чем круглую, ведь для нее нужен один кусок картона, а вот овальную или круглую форму сделать труднее.

Еще один не менее важный фактор – квадратные коробки легче транспортировать, потому что они занимают меньше места в разложенном виде. А позже их быстрее и проще сочинять.

В TikTok на канале @FactBuddy21 рассказали, что на самом деле раньше уже предпринимались попытки создать круглую коробку, но успеха они не имели. К примеру, в 2004 году Джон Харви изобрел круглую коробку для пиццы, которую назвал Presseal. Он утверждал, что такая форма будет лучше других задерживать жир и не будет давать пике скользить внутри. Но такое решение не нашло производителей, которые готовы были выпускать продукцию.

В 2010 году компания Apple также заинтересовалась выпуском круглой коробки для пиццы. Она даже подала заявление на патент тонкого круглого контейнера для пиццы, имеющего восемь круглых вентиляционных отверстий для выхода влаги.

Почему пиццу нарезают треугольниками

Ответ на этот вопрос самый простой. Именно так быстрее и легче всего порезать круглую пиццу на равные куски. В некоторых американских городах, например в Чикаго, продаются и квадратные пиццы. Они готовятся на прямоугольном тесте без краев и корочки. Но такой вариант распространен для вечеринок, ведь кусок квадратной формы легче держать в руках или положить на тарелку.

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