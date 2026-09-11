Почему кухонные губки разноцветные: оказывается, это не просто для красоты

Почему кухонные губки имеют разный цвет / © Unsplash

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Обычная кухонная губка кажется настолько обыденной вещью, что мало кто задумывается, зачем их делают желтыми, зелеными, синими, красными или розовыми. Многие считают, что разные цвета нужны исключительно для привлекательного вида упаковки. На самом деле, цвет абразивной части губки часто подсказывает, насколько она жесткая и для каких поверхностей предназначена. Правда, универсального правила для всех изготовителей нет. Поэтому перед использованием стоит посмотреть на упаковку: именно производитель может указывать назначение конкретной губки.

Что означают зеленый, желтый и другие цвета

Самое известное сочетание — желтая губка с зеленой абразивной стороной. Мягкий поролон предназначен для обычной мойки и впитывания воды, а зеленый слой помогает оттирать более сложные загрязнения. Он обладает более выраженным абразивным действием, поэтому может справиться с засохшей пищей и жиром, но одновременно способен оставлять царапины на деликатных поверхностях.

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Желтые и светлые абразивные материалы обычно более мягкие. Их используют там, где важно не повредить поверхность: для стекла, фарфора и другой деликатной посуды.

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Синие губки во многих линейках обладают более мягким абразивным действием и могут подходить для поверхностей, которые легко поцарапать. Красные, розовые и оранжевые варианты могут быть предназначены для более интенсивной очистки. Но здесь особенно важно не полагаться только на цвет — характеристики разных брендов отличаются.

Какой губкой нельзя тереть посуду

Самая большая ошибка — использовать самую жесткую губку для всего подряд. Абразивная сторона может повредить антипригарное покрытие, щекотливую эмаль, глянцевые поверхности и некоторые виды пластика.

Если загрязнение невелико, лучше сначала попробовать мягкую сторону губки. А для посуды с антипригарным покрытием следует выбирать средство, на упаковке которого прямо указано, что он подходит для такой поверхности.

Цвет — подсказка, но не гарантия

Разноцветные кухонные губки — это не обязательно просто маркетинговый прием. Цвет абразивного слоя часто используют для визуального различения губок по жесткости или назначению. В то же время единой цветовой шкалы не существует, поэтому зеленая губка одного производителя не обязательно будет иметь точно такие же свойства, как зеленая губка другого.

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