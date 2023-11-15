Почему кулинары советуют добавлять в фарш для котлет сахар: такого вы еще пробовали

Есть много рецептов фарша для котлет. Каждый кулинар имеет свои секреты приготовления этого блюда. Но мало кто догадывается, что в фарш можно класть сахар.

Что будет, если добавить в фарш сахар

Вопрос, нужно ли добавлять сахар в фарш для котлет, вызывает множество споров и дискуссий. Однако мало кто знает, что этот ингредиент не только не испортит ваше блюдо, но и придаст ему неповторимые вкусовые свойства. Опытные кулинары уверены, что сахар к котлетам добавляют, чтобы сбалансировать их вкус. Особенно, если у них слишком соленый или кислый привкус.

Главное — не переборщить, чтобы блюдо не получилось слишком сладким. Поэтому помните о пропорциях: на 1 кг фарша добавьте не больше 1 столовой ложки сахара. Плюс этого компонента также в том, что во время обжарки у вас получится вкусная и хрустящая корочка, а внутри останется сочная мякоть. Вместе с сахаром в фарш рекомендуется добавлять небольшое количество кипятка, тогда подсластитель справится с поставленной задачей еще эффективнее.

Напомним, что раньше мы писали, как приготовить вкусные драники и какой ингредиент к блюду ни в коем случае нельзя добавлять.

Сахар кладут не только в фарш для котлет, но и во время приготовления чебуреков, беляшей, пирожков с мясом или мясного рулета. Можно добавить еще немного меда, но если его под рукой нет, разведите сахар в лимонном соке. Смажьте этой смесью мясной рулет за 20 минут до готовности блюда. Тогда вы непременно получите вкусную и хрустящую корочку. В лимонный сок можете смело добавлять соевый соус, горчицу, любимые специи.

В чем еще секрет вкусных котлет

Все мы привыкли добавлять к фаршу мягкую часть батона или другого белого хлеба, но попробуйте заменить эти компоненты натертым кабачком или манной крупой. А если хочется поэкспериментировать, замените кабачок тертой свеклой или морковью. Такие котлеты получатся интересными на вкус и гораздо более полезными.

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