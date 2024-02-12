Почему кулинары советуют перед чисткой картофеля втыкать в овощ вилку: отлично экономит время

Картофель – самый популярный овощ на столе украинцев. Каких только блюд из нее не готовят. Однако сначала картофель нужно очистить от шелухи.

Процесс очищения картофеля нельзя назвать приятным. Тем более что он обычно требует времени и сил. Но, оказывается, с помощью обыкновенной вилки можно существенно упростить процесс.

Картофель скользит в ладони независимо от того, пользуетесь ли вы ножом или овощечисткой. Поэтому чистить ее довольно тяжело и иногда опасно. Но если вы просто вонзите в овощ вилку перед чисткой, эта проблема сразу решится.

Вот так предлагают сделать на популярном YouTube-канале:

При этом такой способ подходит как для молодого, так и для старого картофеля. Весь фокус в том, чтобы вонзить вилку точь-в-точь посередине.

Немногие догадываются, что перед тем как жарить картошку кулинары также советуют несколько раз провести вилкой по ее поверхности. Зачем так поступать? Тогда у вас получится золотистый и ароматный картофель. Ведь благодаря рифленой форме блюдо будет лучше впитывать вкус специй.

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