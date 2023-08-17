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Почему ластик для стирания имеет два цвета, для чего предназначена синяя сторона

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Почему ластик для стирания имеет два цвета, для чего предназначена синяя сторона

Зачем у резинки два цвета

Почему синяя сторона ластика не стирает чернила ручки

Ластик является одним из необходимых предметов школьника, студента, художника, инженера и вообще необходим любому пишущему или рисующему человеку. Потому что именно благодаря ластику можно исправить написанное или нарисованное.

Некоторые виды ластиков состоят из 2 частей – синего и красного (или розового) цвета. У таких видов ластика  или боковые поверхности отличаются цветом, или они разделены поперечной полоской, с обеих сторон которой резина окрашена разными цветами. И делают это производители средств для стирания специально.

Считается, что по цвету можно определить назначение частей двухцветного ластика. Красная часть необходима для стирания графита, линий, нанесенных на бумагу карандашом, а синяя – для удаления из бумаги чернил, оставленных ручкой. Однако, оказывается, это не так

Зачем ластик имеет красную и синюю стороны

Считается, что красной стороной ластика вытирают написанное или нарисованное карандашом, в то время как синяя сторона предназначена для удаления следов ручки. Но такое мнение не совсем верно.

Различные цвета резинки – это не для стирания того, что написано разными средствами  – карандашом или ручкой, а для обозначений разных типов бумаги, поверхностей на которых можно стирать.

Красная сторона ластика более мягкая и отлично устраняет графитные линии на гладкой бумаги. Синяя сторона ластика не предназначена для стирания чернил на бумаге. Она изготовлена ​​из более прочной и жесткой резины и нужна для того, чтобы стирать следы карандаша на зернистой бумаге. Дело в том, что графит, попадая в мелкие "поры" зернистой бумаги, въедается в него и поэтому мягкой (красной) стороной ластика стереть его не выходит или выходит не до конца. А синяя сторона предназначена именно для этой цели.

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Дата публикации
Просмотры
665
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