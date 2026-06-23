Почему летняя прогулка может стоить собаке жизни: ветеринар назвал главную ошибку

Почему нельзя выгуливать собаку в жару / © Associated Press

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В период сильной жары владельцам собак стоит пересмотреть привычный график прогулок. Ветеринар Бен Симпсон-Вернон предупредил, что высокие температуры могут представлять серьезную угрозу для здоровья животных, ведь собаки гораздо хуже переносят жару, чем люди.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист, ведущий страницу Ben the Vet в TikTok и имеющий более 220 тысяч подписчиков, обратился к владельцам домашних питомцев с призывом не выводить собак на прогулку в самое жаркое время дня. Особенно это касается мопсов, французских бульдогов и других пород с плоской мордой.

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По словам ветеринара, распространенным заблуждением является мнение, что если человек может нормально чувствовать себя в жару, то и собака легко ее перенесет. Он подчеркнул, что у животных совершенно иной механизм терморегуляции.

«Ваша собака — не маленький человек. Под этим я подразумеваю, что то, что вы можете справиться с жарой, не означает, что ваша собака, принадлежащая к другому виду, также способна на это», — пояснил Бен Симпсон-Вернон.

Ветеринар отметил, что люди охлаждают организм за счет потоотделения. У собак этот механизм практически отсутствует — они могут потеть только через подушечки лап, что не позволяет эффективно снижать температуру тела.

Основным способом охлаждения у собак является дыхание. Оно происходит за счет испарения влаги из тканей носа и горла. Однако, по словам специалиста, этот механизм значительно менее эффективен, чем потоотделение у человека, поскольку площадь поверхности для теплообмена у собак намного меньше.

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Особые трудности возникают у собак с короткой мордой. Как пояснил ветеринар, у мопсов и французских бульдогов нос и горло имеют меньшие размеры, из-за чего их способность охлаждать организм ещё более ограничена.

Кроме того, ситуацию осложняет шерсть, которую животное не может снять даже в самый жаркий день.

Бен Симпсон-Вернон подчеркнул, что лучше пропустить одну прогулку, чем подвергать питомца опасности. По его словам, особую осторожность следует проявлять владельцам пожилых собак, животных с избыточным весом, хроническими заболеваниями или собак плоскомордых пород.

Ветеринар также обратил внимание на риск теплового удара. Он отметил, что это состояние может быть смертельным, а попытки оценивать выносливость собаки по собственному самочувствию часто приводят к опасным последствиям.

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В свою очередь, специалисты Королевского кинологического клуба отмечают, что комфортная температура для большинства собак обычно составляет от 15 до 25 градусов. В то же время этот показатель может существенно отличаться в зависимости от породы, возраста, размера, длины шерсти, уровня физической активности и состояния здоровья животного.

Эксперты советуют планировать прогулки на утро или вечер, когда воздух прохладнее. Также рекомендуется избегать тротуаров и асфальта, которые быстро нагреваются под солнцем, и всегда брать с собой воду для собаки.

Среди признаков теплового удара у собак называют сильную одышку даже без физической нагрузки, затрудненное дыхание, усталость, нежелание двигаться, чрезмерное слюноотделение, дезориентацию, рвоту, диарею и нарушение координации движений.

Напомним, что многие собаки любят спать на спине, обнажая живот и поднимая лапы вверх. Специалисты рассказали, почему питомцы выбирают именно эту позу.

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