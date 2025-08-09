Почему летом массово опадают недозрелые яблоки: основные причины и как спасти урожай

Почему опадают яблоки

Если опадают недозрелые яблоки, не являющиеся ранним сортом, это должно насторожить. Нужно срочно искать причины, чтобы по возможности остановить процесс и спасти урожай.

Основные причины, почему опадают летом яблоки

Вредители

Обычно это яблоневая плодожорка. На поврежденных плодожоркой яблоках можно увидеть входное отверстие, сделанное гусеницей, чтобы съесть семена. Такие яблоки опадают, а гусеница поднимается по стволу и начинает грызть другое яблочко.

О борьбе с плодожоркой нужно позаботиться раньше времени — весной обработать инсектицидами. Обработку нужно провести через 10-14 дней после окончания цветения, когда лепестки цветов уже опадут. Чтобы понять, когда нужно опрыскать, можно повесить у яблони фонарь или лампочку, и если, кроме мошкары, вы увидите ночью в их свете бабочек, опрыскайте яблоню

Чтобы добиться нужного эффекта, следует тщательно обработать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, а также плоды, ствол и ветки, направляя струю снизу вверх.

Избавиться от насекомых, которые зимуют, можно, если весной и осенью очищать штамб дерева от коры. Садоводы также советуют собирать падалицу, которая привлекает вредителей и посадить у плодовых деревьев помидоры, отпугивающие плодожорку.

Если на яблоках появляются бурые пятна, которые затем увеличиваются в размере и становятся кругами со спорами грибов — это означает, что дерево больно гнилью или монилиозом. Чтобы вылечить яблоню после сбора урожая, деревья нужно опрыскать раствором медного купороса. А для профилактики ранней весной деревья обрабатывают 3% бордоской жидкостью, а за несколько дней до цветения — 1% раствором бордоской жидкости.

Нехватка влаги и питания

Другая причина преждевременного опадания яблок — недостаток питания или влаги.

Поливать деревья нужно редко, но обильно, чтобы промочить весь слой земли, в котором находится корневая система.

Деревья могут страдать от недостатка какого-либо микроэлемента, поэтому и сбрасывают часть плодов, которые не в состоянии прокормить. Опытные садоводы советуют с весны до середины лета вносить под яблони комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием азота. А от второй половины лета и осенью удобрение, в котором основными элементами являются фосфор и калий, вещества, необходимые растениям для зимовки и закладки цветочных почек в следующем году.

Кроме того, правильная подкормка и полив положительно влияет на предотвращение повреждения дерева болезнями и насекомыми-вредителями.