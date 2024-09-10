Почему листья грецкого ореха нельзя сжигать — специалисты рассказали, к чему это может привести

Когда украинцы убирают осенью двор от опавших листьев, возникает вопрос — можно ли сжигать листья грецкого ореха. Ответ специалистов однозначен: нет. Почему?

Специалисты из Госпродпотребслужбы указывают, что часто люди не задумываются над этим, но листья грецкого ореха, как и большинства других деревьев, когда тлеют, блокируют поступление кислорода в ткани организма.

При сжигании выделяется вещество бензопирен, который может стать причиной рака у человека. Вместе с дымом в воздух поднимаются еще и диоксины – они считаются самыми ядовитыми веществами для людей. Во время сжигания одной тонны листьев, говорят врачи, в воздух попадает около 30 кг опасных веществ. Затем они все оседают на нашу кожу или вдыхаются в легкие.

Из-за сжигания у людей могут возникать аллергии, ухудшаться иммунная система. В первую очередь, от ядовитых веществ страдают дети, пожилые люди, беременные. При горении листьев выделяются также оксид азота и углекислый газ. А они могут вызвать удушье, кашель, бронхоспазм.

Что можно делать с листьями грецкого ореха

Лучшее, что вы можете сделать – это засыпать сухие листья грецкого ореха в компостную яму. Тогда у вас получится прекрасное натуральное удобрение, подходящее для большинства огородных культур. Можете также собирать его в отдельные мешки, тогда вам не придется опрыскивать летом химикатами клубнику, малину, картофель. Разбрасываете по грядке листья и вредители просто не подойдут к этим растениям.

Конечно, чтобы получить от листьев грецкого ореха пользу, его нужно сначала подсушить. Делать это лучше естественным путём. Он будет сухим после 2-3 солнечных дней.

Готовя огород на зиму, можете добавлять листья грецкого ореха на участок, перекапывая почву. Когда она перегниет, то превратится в компост и станет источником нужных культурам витаминов.

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