Почему лук, посаженный под зиму, всегда вкуснее: об этом не знают даже опытные огородники

Почему озимый лук всегда вкуснее / © www.freepik.com/free-photo

Большинство огородников привыкли сажать лук весной, чтобы получить обильный и большой урожай. Но те, кто хоть раз попробовал осеннюю посадку, заметили, что такой лук не только быстрее растет, но и имеет более насыщенный вкус и аромат. Профессиональные агрономы утверждают: дело не только в удобстве или сроках посадки, просто зимний лук проходит естественную закалку, что делает его полезнее, крепче и вкуснее.

Почему озимый лук вырастает значительно вкуснее и ароматнее